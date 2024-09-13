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栢麗大道下月首辦美酒活動搶人流 出租率七成 美麗華牽頭成立T-Central冀帶旺尖沙嘴

【明報專訊】本港零售市道持續疲弱，各商戶尋找自救方法，其中現時出租率約七成的尖沙嘴栢麗購物大道，繼兩年前向城規會申請增加「食肆」用途，以提供輕食後，昨日宣布與區內持份者，包括區內地主美麗華集團首辦美酒活動，並希望區內諾士佛臺酒吧街，將來辦得較中環蘭桂坊更有聲有色。

明報記者 甘潔瑩

為激活尖沙嘴中部的經濟活力，美麗華集團集結區內持份者，牽頭成立「尖沙咀中部策略發展協會」（簡稱T-Central），透過美化區域、提升交通網絡，以及多元化活動等，包括在栢麗購物大道，將「尖沙嘴黑洞」改造成如同法國巴黎香榭麗舍大道的地標。

栢麗購物大道業主立案法團主席余偉傑表示，購物大道目前出租率達七成，因疫情爆發令租戶營業額急挫，除了早前向城規會提出加入提供輕食的元素外，亦期望透過是次活動「搞活街道」，吸引更多人流，以便招租。他亦透露，有商戶因應市况而減租，個別商舖月租由旺市的30萬元，下調逾六成至約10萬元。

個別舖租較旺市下調逾六成

翻查資料，栢麗購物大道業主立案法團2022年5月底向城規會提出申請，將整條栢麗購物大道地下及1樓，計劃把「休憩用地」改為「食肆」（自助餐廳、咖啡室及茶室）及「商店及服務行業」，建議為「食肆」用途設置不超過50%總樓面的限制，以及主要提供小食茶點的食肆，並不涉增加額外樓面，整個項目涉3幢物業，總樓面約8.22萬方呎。

期望諾士佛臺比蘭桂坊更出色

協會頭炮活動為「尖沙咀中．美酒美饌」（T-Central Wine & Dine），包括「Mira Place 日本醇酒節」和「栢麗國際美酒佳餚大道」兩大主題活動，貫穿十一國慶及黃金周假期，美麗華廣場中庭及栢麗購物大道，將有不同美酒佳餚攤位。

T-Central 發起人兼美麗華集團首席營運總裁陳宗彝期望，諾士佛臺酒吧街將來辦得較中環蘭桂坊更有聲有色，協會正向政府提議區域內的不同優化企劃，如設立連接西九高鐵站、西九文化區、紅磡站的旅遊觀光巴士線，聯成區內40家酒店等，方便遊客及本地居民出行。他續稱，考慮到深度遊和打卡的流行趨勢，將積極與天文台及尖沙嘴街坊福利會等合作，共同探索文化深度遊。

此外，陳宗彝續稱，目前美麗華辦公室出租率達96%，而租金則尚差幾個百分點便可回復疫情前水平，至於美麗華商場出租率則逾九成，暑假期間舉行音樂活動，令消費人流增加28%、消費金額上升約5%。陳氏又稱，美麗華酒店平均出租率達93%，並透露集團計劃酒店房間在晚上10時減價，讓顧客在周邊商戶如諾士佛臺飲酒後，可入住酒店，以達至百分百出租。

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