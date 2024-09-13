moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

信和4商場賀國慶 75熊貓擺設吸客

【明報專訊】大熊貓盈盈及樂樂早前誕下一對龍鳳胎，成為首對「港產熊貓」，多個商場把握時機，以熊貓為推廣主題吸引遊客，其中信和集團更配合國慶75周年，於四大商場放置共75隻熊貓擺設讓市民打卡。

上述信和集團四大商場包括屯門市廣場、大角嘴奧海城、荃灣荃新天地及元朗朗壹廣場，本月20日起，特別舉辦「國慶75周年同賀賞」活動，將以熊貓為主題舉辦連串活動，其中屯門市廣場及奧海城中庭，將會矗立兩隻高達7.5米高的超巨型充氣毛毛熊貓，而四大商場亦有75隻「萌爆熊貓」現身於商場的不同角落。

在打卡的同時，四大商場於指定時間將會在商場大電視舉辦「熊貓捉迷藏」互動獎賞任務，只要透過手機應用程式 S+REWARDS 答中相關問題，即獲得熊貓造型禮品、香港富麗敦海洋公園酒店餐飲券及商戶優惠券等。同時，場內亦於多處設有「尋找小熊貓」佈置，可透過手機應用程式 S+REWARDS 掃瞄指定二維碼，解鎖獎賞，包括各式商戶提供的優惠。

新地新城市廣場明啟動中秋節活動

另新地（0016）沙田新城市廣場1期3樓逾2萬方呎戶外多元化空間Chill Park於明日開幕，開幕首炮及中秋節慶活動「Panda Me聯『萌』企劃」，於明日至10月31日舉行，由「做自己．Be Yourselves」的Gen Alpha代表Panda Me於五大Chill角落擺出各種萌樣以及貼地語錄。商場內1樓羅馬廣場樓梯間也齊集80隻「Q萌熊貓BB」組成「Chill級熊貓應援團」。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款