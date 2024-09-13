信和4商場賀國慶 75熊貓擺設吸客

上述信和集團四大商場包括屯門市廣場、大角嘴奧海城、荃灣荃新天地及元朗朗壹廣場，本月20日起，特別舉辦「國慶75周年同賀賞」活動，將以熊貓為主題舉辦連串活動，其中屯門市廣場及奧海城中庭，將會矗立兩隻高達7.5米高的超巨型充氣毛毛熊貓，而四大商場亦有75隻「萌爆熊貓」現身於商場的不同角落。

在打卡的同時，四大商場於指定時間將會在商場大電視舉辦「熊貓捉迷藏」互動獎賞任務，只要透過手機應用程式 S+REWARDS 答中相關問題，即獲得熊貓造型禮品、香港富麗敦海洋公園酒店餐飲券及商戶優惠券等。同時，場內亦於多處設有「尋找小熊貓」佈置，可透過手機應用程式 S+REWARDS 掃瞄指定二維碼，解鎖獎賞，包括各式商戶提供的優惠。

新地新城市廣場明啟動中秋節活動

另新地（0016）沙田新城市廣場1期3樓逾2萬方呎戶外多元化空間Chill Park於明日開幕，開幕首炮及中秋節慶活動「Panda Me聯『萌』企劃」，於明日至10月31日舉行，由「做自己．Be Yourselves」的Gen Alpha代表Panda Me於五大Chill角落擺出各種萌樣以及貼地語錄。商場內1樓羅馬廣場樓梯間也齊集80隻「Q萌熊貓BB」組成「Chill級熊貓應援團」。