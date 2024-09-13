MONTEREY一房 低見500萬 3年實蝕四成

LP6一房再失守400萬 6年實蝕25%

同區日出康城LP6亦再失守400萬元大關。利嘉閣首席分區董事溫錦駒稱，LP6 5座低層J室，實用309方呎，1房間隔，開放式廚房設計，望園景，原以550萬元放盤，以390萬元易手，實呎12,621元，為屋苑第二宗成交價低於400萬元個案。原業主2018年498.1萬元一手購入，帳面蝕108.1萬元或22%，連使費料實蝕126萬元或25%。

內地客373萬購荃威兩房 原業主微蝕離場

不過，市場上亦不乏內地客入市個案。中原分行市務經理凌活忠表示，荃灣本月暫錄約30宗二手成交，其中荃威花園M座中層3室，實用480方呎，兩房間隔，望山景，以373萬元易手，實呎7771元，據悉新買家為內地家庭客。原業主今年4月才以370萬元購入，持貨僅約5個月，帳面微賺3萬元或不足1%，連使費料實蝕約10萬元或近3%。

內地客1155萬入市Imperial Kennedy

此外，中原地產分行分區營業經理胡志軒指，堅尼地城Imperial Kennedy低層F室，實用565方呎，兩房間隔，以1155萬元沽出，實呎20,442元。買家為內地客，見樓價回落，認為現時是入市好時機，故買入上址自用。原業主2013年以1004萬元一手購入，持貨約11年帳面獲利151萬元或15%。