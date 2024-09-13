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YOHO Hub 4房月租4萬 創元朗新高

【明報專訊】暑假後各區租金仍續創新高。中原地產副區域營業經理王勤學稱，租賃需求推動租金上升，元朗The YOHO Hub 1座低層A室，實用927方呎，4房1套間隔，最新以月租4萬元租出，創元朗區分層單位新高紀錄，實用呎租43.1元。業主2022年1月1665.74萬元一手買入，租金回報約2.9厘。參考今年中推售的最新一期The YOHO Hub II，相若面積單位售價約1200萬元，即單位市值租金回報已升至約4厘水平。

薄扶林貝沙灣連錄內地家庭承租個案，香港置業首席高級營業經理譚浩智表示，貝沙灣本月暫錄6宗租務成交，其中二期高層B室，實用938方呎，兩房1套間隔，享海景，以4.3萬元放租約兩周後，獲內地專才家庭洽詢，租客因方便小孩在南區國際學校上學，終以4.05萬元承租單位，實用呎租約43.2元。業主2009年4月約1020萬元購入，租金回報約4.8厘。

內地家庭逾4萬租貝沙灣2房1套戶

此外，利嘉閣分行經理黃國然稱，貝沙灣6期一個低層B室連平台單位，實用650方呎，連95方呎平台，兩房間隔，享海景，原連車位以4萬元放租，經內地家庭客議價後，終以3.65萬元連車位承租，實用呎租56元。業主2013年約1330萬元購入，租金回報約3.3厘。

世紀21Q動力分行執行董事招潔冰稱，小西灣藍灣半島本月暫錄3宗租賃成交，較上月同期少約一半，其中5座低層E室，實用567方呎，3房1套間隔，以月租2.45萬元租出，實用呎租43元。業主2019年890萬元購入，租金回報約3.3厘。

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