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陽明業主3年前2900萬full pay入市 蝕四成沽

【明報專訊】本港樓市持續調整，就連南區指標屋苑，亦錄得二手大幅蝕讓個案，其中大潭陽明山莊一個兩房單位連車位，最新以1900萬元易手，料重返屋苑同類單位逾10年水平，原業主持貨約3年多，連使費勁蝕超過四成。

市場消息指出，上述單位為陽明山莊山景園5座高層37室，實用1001方呎，兩房間隔，連車位叫價2800萬元放售，惟最新減價至約1900萬元易手，累減900萬元或32%，實呎18,981元。資料顯示，原業主2021年6月2900萬元購入，一直未有按揭紀錄，即俗稱「full pay」入市，持貨3年多，帳面蝕讓約1000萬元，連使費料實蝕約1200萬元或41%。

珏堡特色戶1680萬沽 6年實蝕近五成

此外，九龍塘珏堡一個地下連花園複式戶，實用1352方呎，4房雙套間隔，成交價1680萬元，實呎12,426元。原業主2018年6月2430萬元購入，帳面蝕讓約750萬元，由於購入時需付樓價15%，連使費料實蝕約1160萬元，蝕幅約48%，該單位2013年一手售出時，成交價高達2900萬元，即最新做價較11年前低42%。新買家同時以150萬元購入屋苑一個車位，連單位即斥資1830萬元，而該車位原業主去年12月以230萬元購入，現帳面蝕讓80萬元或35%。

新港城兩房455萬易手 3年實蝕三成

另中原分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城D座低層3室，實用321方呎，兩房間隔，以455萬元易手，實呎14,174元。原業主2021年615萬元購入，帳面蝕讓約160萬元或約26%，連使費料實蝕約190萬元或31%。中原高級資深分區營業經理許偉業則稱，葵涌豐寓中層F室，實用244方呎，一房間隔，獲投資者連租約以398萬元購入，實呎16,311元，以現時月租1.4萬元計，租金回報約4.2厘。原業主2017年8月406.3萬元一手購入單位，帳面微蝕8.3萬元或約2%，連使費料實蝕逾20萬元或約5%。

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