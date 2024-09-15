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朗屏8號兩房月租1.65萬 屋苑同類新高

【明報專訊】租務需求有增無減，租盤缺而推高租金。元朗新晉屋苑朗屏8號一個2房戶租金創新高，中原副區域營業經理王勤學表示，朗屏8號本月暫錄4宗租賃成交，其中1座低層H室，實用481方呎，兩房間隔，最新以月租1.65萬元租出，實用呎租34.3元，月租屬屋苑兩房單位新高租金。

據代理的資料顯示，面積同為481方呎的1座中層H室，在今年4月以月租1.56萬元租出，上述新承租單位樓層較低，但月租卻較今年4月高5.8%。據悉，業主2016年以552萬元一手買入，現可享租金回報約3.6厘。

半山壹號2期4房雙套呎租36元

另豪宅租金亦上漲，中原分區營業經理曾向杰表示，何文田半山壹號2期富甲半山新近錄租務成交，單位為半山徑11號低層戶，實用1592方呎，四房雙套房間隔，另設工人套房，單位向西，望內園泳池景，獲租客以5.68萬元承租，呎租約36元。業主2022年1月以3000萬元買入，持貨2年，現可享租金回報約2.3厘。

據代理資料，同屬半山徑11號低層戶，實用1592方呎，今年8月初以5萬元租出，即最新租賃成交，較對上成交租金，約一個月升13%。據悉，同類型單位租盤一向不多，故租金被拉高。

御龍山3房零議價 月租3.88萬

火炭御龍山有單位零議價下租出，最新獲承租的單位為7座低層A室，實用1012方呎，3房連套房和儲物房及工人套房間隔，望馬場景，業主日前以月租3.88萬元放盤，零議價下獲承租，實用呎租約38元。據悉，租客為區內家庭客，睇樓後認為環境舒適，價錢合理，即決定承租單位。業主2008年以1099萬元購入單位，現時可享租金回報約4.2厘。

太古城兩房戶11年實蝕逾134萬

二手交投疏落，龍頭屋苑鰂魚涌太古城錄蝕讓成交，有關單位為北海閣低層G室，屬實用572方呎兩房戶，原業主早前以900萬元放售，準買家有感單位環境清靜，議價後以779萬元入市，業主減價約121萬元或13%，實呎13,619元。原業主2013年以870萬元買入，持貨11年，帳面蝕91萬元或10%，計算交易雜費後，實際蝕逾134萬元或15%。

[香港地產]

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