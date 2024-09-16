泓景臺3房990萬沽 一手業主帳賺兩倍

不過，上述單位原業主早於2002年以約298.8萬元一手購入，持貨約22年，帳面獲利約691.2萬元或2.3倍。

鰂魚涌太古城亦錄長情業主沽貨；美聯高級營業經理范浩軒表示，太古城唐宮閣中層A室，實用面積489方呎兩房戶，獲同區用家以660萬元承接、實呎13,497元；原業主1993年以約251萬元購入，持貨31年，帳面賺409萬元或1.6倍。

白居二300萬購翠寧兩房 呎價6200元

新界方面，祥益區域董事黃慶德表示，屯門翠寧花園第1座高層J室，實用面積484呎兩房戶，獲白居二客（白表免補地價購二手居屋），以300萬元購入、實呎6198元；原業主早於1991年以45.1萬元購入（未補地價），帳面賺逾254萬元或5.6倍。

十大屋苑周末15成交 升近九成

另外，據中原統計，十大屋苑過去兩日錄約15宗成交，按周上升87.5%，為今年3月下旬至今、約半年新高，零成交屋苑只有藍田麗港城和沙田第一城。另美聯統計，過去兩日十大屋苑同錄約15宗成交，按周同樣升87.5%。

嘉湖兩房385萬沽 25年賺221萬

中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居第6座高層E室易手，實用面積446方呎兩房戶，原業主減價45萬元或10.5%後，以385萬元沽出、實呎8632元；原業主1999年以163.8萬元買入，帳面賺逾221萬元或1.4倍。