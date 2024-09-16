一手續淡靜 半月錄275宗成交

本地客呎價1.8萬買啟德海灣兩房

啟德海灣本月初新增優惠變相減價逾兩成後，售出約33伙，而去年11月開賣迄今，則累沽約123伙。

啟德海灣過去周末兩日售出兩伙，買家均為本地客，包括第2A座11樓D室，實用面積534方呎兩房連儲物室間隔，以969.8萬元售出、實呎1.81萬元；另第2B座6樓C室，實用面積450方呎兩房間隔，以828.3萬元售出，呎價1.84萬元，買家擬作長線收租。

其他一手成交方面，新界洋房仍具承接力；萬科香港旗下已屆現樓的屯門掃管笏上源，透過招標售出第10號洋房，實用面積2742方呎4房4套間隔、附連花園和平台，連兩個車位成交價4200萬元，實呎1.53萬元；成交紀錄冊顯示，買家成交期120日，以及送贈家具優惠。

KOKO ROSSO沽兩伙 吸金1920萬

事實上，現時市場以用家主導下，現樓受追捧；會德豐旗下藍田已入伙的KOKO ROSSO，新售出兩伙，包括第6座1樓F室，實用面積460方呎兩房戶、連356方呎平台，以1046.3萬元售出、實呎2.27萬元；另第6座12樓B室，實用面積468方呎兩房間隔，成交價873.8萬元、實呎1.86萬元，共吸金約1920萬元。

御海灣平台特色戶招標售1037萬

正在籌備推出元朗The YOHO Hub II全新第6座、啟德天璽‧天的新地（0016），同系屯門現樓亦錄新成交，當中包括御海灣II售出1伙連平台特色戶，為第1座3樓H室，實用面積440方呎，屬兩房間隔、連277方呎平台，以招標形式沽出，成交價1036.8萬元，呎價2.35萬元。