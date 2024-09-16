維港‧雙鑽會所連園林面積逾3.2萬呎

戶外泳池洋溢度假氛圍

住客會所其中一個亮點，是項目第2座地下，設有長約35米的園林式泳池，備有兒童池及日光曬台，洋溢度假氛圍。

宴會廳供戶主辦私人宴會

至於位處會所頂層的迎海宴會廳，內置兩張圓形大餐桌，每張餐桌可容納10人，並以星形吊燈作點綴；另一邊空間，設有格調時尚的開放式用餐區，同層備有麻將房，方便住戶舉辦私人宴會或耍樂。

健身室位於5樓全層，配備多部跑步機及多項專業健身器械，以及瑜伽專區；健身室配備落地玻璃窗，讓使用者在欣賞海景的同時，一邊鍛煉身體，而健身室特設小型儲物格，方便擺放手提電話等物品。

此外，3樓觀海雅座為住客提供共享空間，適合靜態活動；其他主要設施包括桌球廳、鋼琴室及兒童遊樂場，分佈於1樓至2樓，由小朋友至成人的消閒娛樂都照顧到。發展商表示，項目園林栽種四季花卉，以延續鄰近興建中的都會公園的景觀軸線。