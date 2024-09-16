港島三大購物區商舖 上月空置率微升

上月商舖租賃278宗 挫逾一成

可留意的是，除尖沙嘴區外，上月六大核心消費區的商舖空置率，均錄得輕微升幅；其中中環（7.35%）、銅鑼灣（5.63%）及灣仔（4.89%），相關最新空置率錄約0.03至0.11個百分點按月升幅，而灣仔空置率仍為各核心區中最低，最新錄約4.89%。

尖沙嘴舖位吸納情况理想

另旺角錄得約7.99%商舖空置率，按月微升0.02個百分點；尖沙嘴舖位吸納情况理想，空置率持續改善至7.85%，按月下降0.05個百分點，為自去年12月以來連續8個月錄得跌幅。

新界區方面，元朗、荃灣區分別錄得約4.36及4.62個百分點商舖空置率，按月分別增加0.17及0.11個百分點，反映元朗區舖位市况未有明顯改善。

中原（工商舖）商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，由於8月踏入暑假尾聲，不少商戶完成落戶計劃，核心區大部分優質舖位已被消化，故租務交投放緩。

上月中環甲廈平均呎價8年新低

不過，何補充，8月錄得多宗較矚目的時裝店租務成交，其中美國服裝品牌A&F搶租核心商場舖位，重新落戶沙田新城市廣場1期及銅鑼灣希慎廣場，涉及月租共約250萬元；另中環皇后大道中59至65號泛海大廈地舖及1樓，面積約1.9萬方呎，獲海外西班牙快時尚品牌Mango承租，月租約120萬元。

另據美聯工商舖研究部最新報告指出，8月指標甲級商廈平均呎價報14,708元，按月跌0.3%，屬連跌11個月；美聯商業董事李鎮龍表示，目前中環甲級商廈平均呎價約25,350元，按月跌1.8%，料屬8年來新低；金鐘甲級商廈平均呎價則低見18,458元，按月跌2.8%，重回2012年水平。