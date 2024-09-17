緹外9日售3伙 4房連雙車位近2億沽

朗賢峯4房4133萬沽 實呎2.88萬破頂

長實（1113）部署開售與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II之際，港鐵和鷹君（0041）合作的何文田站朗賢峯，錄創新高價成交；項目第1座20樓B室，實用面積1433方呎4房雙套戶，以4132.9萬元售出、實呎2.88萬元，成交額、呎價均創項目最高；另朗賢峯第2座16樓E室，實用面積968方呎3房戶，亦以2338萬元售出、實呎2.41萬元，即兩伙單日吸金逾6470萬元。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，整個朗賢峯系列自今年初開售以來累沽635伙，吸金總額逾81億元。

港島方面，部署推出元朗The YOHO Hub II全新第6座的新地（0016），同系北角豪宅海璇II，最新售出第3座8樓A室，屬實用面積1492方呎4房戶，連車位成交價4780萬元、實呎3.2萬元，買家成交期180日。海璇II自8月底推出至今累售16伙、套現總額約7.35億元。

綜合市場資訊，9月迄今整體新盤成交錄約285宗，其中主打上車單位、「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際發展的屯門青山公路黃金海灣‧意嵐，以824.8萬元售出第3座19樓A室，實用面積653方呎兩房戶，實呎1.26萬元。