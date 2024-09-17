moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

舖市老手2億購栢麗大道對面4500呎舖

【明報專訊】工商舖物業做價回落，有投資者再度出手低撈筍盤，其中資深舖位投資者張實來，新近以約2億元購入尖沙嘴栢麗大道對面的彌敦道商舖，呎價約4.44萬元。翻查資料，張氏在過去逾兩年多，斥資逾6億元購入多個核心區大舖。

原業主持貨逾53年帳賺40倍

資料顯示，尖沙嘴彌敦道86號地下D1、D2、E及F舖，位於栢麗大道對面，鄰近港鐵尖沙嘴站，屬人流較多的路段，商舖面積約4500方呎，獲張實來等透過公司名義購入，成交價約2億元，呎價約4.44萬元。

據悉，商舖現由化妝品連鎖店莎莎（0178）租用，月租約58萬元，將於今年底租約期滿，買家可享租金回報約3.5厘。上述4個商舖原業主分別於1970年及1971年分段購入，共涉資約488萬元，即持貨最少53年，帳面大賺1.95億元或近40倍。

投資者170萬購海天晉車位蝕讓貨

翻查資料，張實來熱中投資舖位，疫情爆發後先後多次入市，最少購入4個核心區商舖，涉約6.35億元，其中最矚目的商舖，是去年初以1億元購入尖沙嘴彌敦道80號金鑾大廈地下C1號舖，鄰近最新購入的彌敦道86號4個商舖，商舖面積約300方呎，成交價1億元，呎價約33.3萬元，每呎售價幾乎等同於原業主家族56年前購入價的35萬元。另張氏2021年1月底曾斥資2.6億元以「買殼」形式向另一資深投資者羅家寶，購入灣仔莊士敦道138號地下1號舖，面積約3885方呎，呎價約6.7萬元。

此外，車位因銀碼較低，仍吸引部分投資者垂青。利嘉閣地產分區董事蔡庭勇指出，將軍澳海天晉一個地庫單邊車位，原以200萬元放售，獲投資者議價後以170萬元承接，減價30萬元或15%。他表示，買家為資深投資客，海天晉車位月租約4500至4900元，估計回報約3.3厘，故購入上述車位收租。原業主2018年248萬元一手購入，現帳面蝕讓約78萬元或約31%。

另旺角長沙街11號MK居停，委託世邦魏理仕作獨家代理出售，現公開招收意向書，截收日期為下月9日，據悉項目市值約3億元。資料顯示，項目全幢樓高19層，建築面積約26,140方呎，提供101個房間，平均每個房間市值約297萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款