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摩天大廈3房3000萬沽 4年實蝕三成半

【明報專訊】美聯儲局減息前夕，二手成交價持續低企，傳統豪宅及新界上車盤，做價均重返約10年前水平。其中北角半山傳統老牌屋苑摩天大廈，一個3房單位以3000萬元售出，除與10年前低層同戶型單位售價相若外，原業主持貨4年更勁蝕近三成半。

資料顯示，上述成交單位為摩天大廈極高層E室3房戶，實用1806方呎，本月初以3000萬元售出，實呎16,611元。資料顯示，同廈極低層同面積C室，2014年曾以2950萬元易手，換言之，現成交價已重返10年前水平。資料顯示，今次沽貨之原業主，2020年4180萬元購入，持貨約4年，帳面蝕讓約1180萬元，若連使費料實蝕約1430多萬元或34%。

加冕臺一房千萬易手 12年實蝕三成

另外，西半山加冕臺1號高層C室單位，實用419方呎，一房間隔，最新以1000萬元成交，實呎23,866元，原業主2012年以1314萬元一手購入，持貨約12年，帳面蝕讓314萬元，若連使費則料實蝕約380萬元或約28%。尖沙嘴凱譽一伙由內地背景人士持有的低層G室，實用676方呎，3房1套間隔，以1300萬元易手，實呎19,231元；原業主2015年1894萬元一手購入，帳面蝕讓594萬元，若連使費料實蝕約750萬元或約40%。

原築3房530萬沽 3年實蝕36%

上車盤方面，美聯高級分區營業經理徐君寶表示，元朗原築1座低層C室，實用面積約651方呎，3房間隔，以530萬元易手、實呎8141元。原業主2021年758萬元購入，至去年以650萬元內部轉讓，持貨約3年多，帳面蝕讓228萬元或30%，連使費料實蝕約270萬元或36%。

青衣周末6宗二手成交 按周倍升

不過，中原地產分行市務經理黃騰三表示，市場預料美聯儲局本周啟動減息，過去周末青衣區錄得6宗二手買賣成交，較前周末倍升，其中區內大型指標屋苑之一的盈翠半島，位於9座低層E室，實用675方呎，3房1套間隔，獲區內租客以900萬元購入，實呎13,333元。

上述單位原業主1998年11月341萬元一手買入，持貨約26年，帳面獲利559萬元，單位期內升值1.6倍。

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