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美議息前本月一手成交 18宗逾半億 涉近17億

【明報專訊】美國聯儲局減息在望，本月整體一手成交量雖然疲弱，不過不乏大額豪宅成交。本報統計，截至昨日，涉逾5000萬元豪宅新盤成交暫錄約18宗，即每日平均錄約1宗成交，總金額逾16.6億元，平均成交價逾9,200萬元。不少成交來自現樓項目，如新地（0016）北角海璇II本月暫錄12宗成交，當中5伙成交價均逾半億，共涉2.56億元。

項目最新再沽兩伙，共套現逾1億元，包括第3座17樓A室，實用1492方呎，連1個車位，成交價5938.8萬元，呎價39,804元，據成交紀冊錄冊顯示，買家成交期720日，可享提前入住。

同樣已屆現樓、嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，本月亦錄得3宗成交，總額高達約6.6億元，當中第2座5樓A室、連裝修分層大戶，實用4557方呎，4房4套連雙工人房間隔，連雙車位成交價2.6億元，做價創項目分層戶新高，實呎5.7萬元。

海璇佔5宗最多 緹外涉3宗總值6.6億

新界方面，碧桂園（2007）牽頭、已屆現樓的馬鞍山泓碧，本月亦連錄3宗洋房成交、吸金逾2.8億元，售出洋房包括7號屋、10號屋及15號屋，實用分別3419、3350及3792方呎，同屬4房間隔、全部附連泳池和花園等，連車位成交價9000萬至1.002億元、實呎2.37萬至2.93萬元。當中10號屋和15號屋買家，可獲發展商提供室內裝修優惠，如選用發展商指定裝修公司進行室內裝修，可獲發展商送贈工程費用。

沙田瓏珀山招標售1伙頂層複式戶

此外，已屆現樓、新地沙田瓏珀山，本月透過招標售出1伙頂層複式戶，實用2504方呎，5房間隔，連1083方呎平台、791方呎天台，成交價6457.8萬元，創項目新高，呎價25,790元。另項目單日再連沽2伙，分別為Crown Tower 的10樓C室，實用1494方呎4房雙套戶，以2576萬元成交、呎價1.72萬元；以及King Tower 2的7樓D室，屬實用990方呎3房1套戶，成交價1578萬元，呎價1.59萬元。

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