moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

外籍客590萬購美孚兩房 業主6年實蝕三成半

【明報專訊】荔枝角老牌屋苑美孚新邨，剛有業主勁蝕沽貨離場個案。利嘉閣分行聯席董事鄭天樂稱，美孚新邨百老匯街128號低層B室，實用670方呎，2房1套連儲物房間隔，望市景，獲從事銀行業的外籍人士，以590萬元承接，實呎8806元。原業主2018年約842萬元購入，持貨約6年，帳面勁蝕252萬元或三成，連使費料實蝕約294萬元或35%。

LP6一房戶408萬沽 6年實蝕逾三成

美國議息前將軍澳日出康城LP6再錄二手蝕讓成交。美聯分行首席高級營業經理羅定康表示，LP6 3座中高層J室，實用307方呎，1房間隔，獲上車客以408萬元承接，實呎13,290元。原業主2018年10月541.9萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕約133.9萬元或約25%，連使費料實蝕約157萬元或逾三成。

新達廣場兩房630萬沽 5年實蝕17%

有上車客於美國議息前入市大埔新達廣場蝕讓貨。中原地產資深分區營業經理趙愛蓮表示，新達廣場1座中層F室，實用面積489方呎，2房間隔，以630萬元沽出，實呎12,883元。買家為上車客，原業主於2019年710萬元購入，持貨約5年，帳面蝕讓約80萬元或約11%，連使費料實蝕約17%。

荃灣綠楊新邨踏入本月交投回升。中原地產高級分區營業經理林恩信表示，不少買家加快決定在減息前偷步入市，其中荃灣綠楊新邨本月暫錄4宗成交，已追平上月全月成交量。林又表示，綠楊新邨P座中高層1室，實用面積582方呎，3房間隔，以620萬元成交，實呎10,653元。買家為上車客，原業主1984年40萬元一手買入，持貨長達40年，帳面獲利580萬元或14.5倍。

長情業主620萬沽綠楊 40年賺580萬

中原地產分行經理麥耀倫表示，同區海灣花園4座低層B室，實用533方呎，3房間隔，望內園，以458萬元沽出，實呎8593元。原業主1996年226萬元買入，持貨約28年，帳面獲利232萬元或約1倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款