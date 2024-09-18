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禮頓山4房6.7萬租出 07年買入回報4厘

【明報專訊】跑馬地指標屋苑之一的禮頓山，剛錄大額租賃成交。美聯分行助理區域經理陳偉豪表示，禮頓山1座中低層A室，實用面積1087方呎，4房1套連儲物房間隔，獲外區家庭客以6.7萬元承租，實用呎租61.6元。業主2007年11月1850萬元購入，租金回報約4.3厘。

HENLEY三房戶4.3萬租出 呎租62元

近期多個新盤推出的啟德區，區內再錄大額租賃成交。中原地產分行經理施蒂文表示，美國議息臨近，觀望氣氛濃厚，THE HENLEY 2座中層E室，實用面積696方呎，3房間隔，另設儲物房，望內園景，最新以4.3萬元租出，實用呎租62元。據了解，業主2021年5月以約1892.6萬元一手購入單位，持貨約3年多，租金回報約2.7厘。

映日灣219呎 月租1.38萬

荃灣租盤短缺，即使200多呎開放式戶亦高於市價租出。美聯物業分行高級分區營業經理梁仲維表示，荃灣租盤持續短缺，故不少租客即睇即租，荃灣映日灣2座中層C室，實用面積約219方呎，屬原則開放式間隔，享開揚市景。據悉，單位僅放租數天，原開價1.45萬元，迅獲租客洽租，並願意預繳半年租金，終議價後以月租1.38萬元租出單位，實用呎租約63元，略高於市價水平，半年預付租金共涉8.28萬元。資料顯示，業主2019年435萬元一手購入，租金回報約3.8厘。

暑假後仍有內地生來港租樓。利嘉閣分行經理黃國然稱，西營盤薈臻中層C室，實用面積259方呎，1房連開放式廚房間隔，望開揚市景，獲內地生以1.85萬元承租，實用呎租71元。業主2012年約603.9萬元一手購入，租金回報3.7厘。

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