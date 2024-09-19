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啟德海灣兩日沽7伙 吸金4100萬

【明報專訊】全球聚焦美國聯儲局議息結果，昨日中秋節公眾假期，本港新盤成交只以餘貨為主；其中嘉華國際（0173）牽頭的啟德跑道區啟德海灣，單日連錄6宗成交，包括3個兩房戶、3個1房戶，成交價499萬至705萬餘元、單日吸金約3609萬元，而樓盤中秋兩日總共沽出7伙、套現近4100萬元。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，美國將進入減息周期，加快用家及投資者入市步伐，集團考慮加推單位應市。

買家睇樓後 1763萬購MIAMI QUAY三房

另跑道區同區、會德豐牽頭發展的MIAMI QUAY I，新錄海景戶成交，以1763.8萬元售出第1座6樓A室，屬3房1套連工作間間隔 （梗廚設計），實用面積為716方呎、實呎24,634元，據悉買家參觀現樓後即拍板入市；項目自2022年開售至今累沽103伙，套現近11.7億元。

海璇2B-3期突擊上載樓書

至於市場焦點新盤、新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub ll 第6座，日前公布以折實均呎1.43萬元首推94伙後，明天起開始收票；此外，同系北角海璇2B-3期昨日上載樓書，今期提供228伙，分佈於第1、2及5座，實用面積304至2118方呎，其中面積最大單位不設房間間隔。

事實上，海璇II本月持續錄得成交，新售出第3座18樓B室，實用面積1155方呎3房戶，連車位成交價4536.2萬元、實呎39,274元，買家成交期720日，但如於180日完成交易可獲3.5%回贈，及可提前入住等。海璇II自8月底推出至今累售19伙、套現總額約8.8億。

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