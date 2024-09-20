UPPER CENTRAL折實399萬 西半山逾10年最低入場新盤

UPPER CENTRAL僅3伙為兩房戶，其餘為開放式戶，單位面積155方呎起，料為西半山近年來最細一手新盤單位。資料顯示，項目4年前招租時，1伙實用167方呎的開放式戶，據悉當時意向月租約1.4萬元，呎租逾80元。

天璽·天擬下周中開價

市區全新大盤、新地（0016）啟德天璽·天第1期，昨開放位於九龍站環球貿易廣場的示範單位予傳媒參觀（睇樓手冊另見B4版）。新地代理總經理胡致遠表示，天璽·天第1期暫定下周中開價，其後將對外開放示範單位，預料下月開售，當中項目4房戶不排除以價單或招標形式推售。胡又稱，美國減息屬市場預期，惟減息幅度為0.5厘較預期中大，認為對置業人士屬好消息，加上租金已累積一定升幅，並持續有專才人士到港發展，料其後樓市成交量將有所提升。

樓花期長約17個月、長實（1113）和港鐵（0066）旗下黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，提供558伙，擬短期內上載樓書。發展商繼續軟銷，最新公布項目戶型，當中兩房戶佔279伙或50%，實用443至537方呎；3房單位則有217伙或39%，實用718至802方呎；4房設有62伙或約11%，實用1181至1267方呎。

長實營業部首席經理郭子威表示，香港銀行下調最優惠利率（P）0.25厘，相信本港經濟明年可錄4%至5%正增長、有利樓市發展。另外，會德豐牽頭的啟德跑道區MIAMI QUAY I ，自5月以現樓推售至今累售54伙，套現近7億元。項目最新加推3房海景單位，並上載最新銷售安排，下周一發售50伙。