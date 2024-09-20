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楊達潮1825萬沽維多利中心3房戶

【明報專訊】雖然市場早已預期美國聯儲局將減息，對樓市有正面作用，但仍有投資者搶於減息前沽貨。有「收租王」之稱的資深投資者楊達潮，上月底就以1825萬元售出天后維多利中心一個3房單位，持貨約19年，帳面獲利約2.4倍。

減息前東涌4日連錄8宗成交

資料顯示，上述位於維多利中心2座一個最低層單位，實用1031方呎，3房1套間隔，上月底1825萬元售出，實呎17,701元。單位由楊達潮及相關人士2005年以538萬元購入，持貨約19年，帳面勁賺1287萬元或約2.4倍。

港銀下調最優惠利率前，不少買家偷步入市。中原地產分行經理曹嘉華表示，東涌本月暫累錄20宗二手成交，本周交投明顯加快，減息前4日連錄8宗成交，包括海堤灣畔3座極高層G室單位，實用855方呎，3房1套連儲物房間隔，享機場海景，以868萬元沽出，實呎10,152元。買家見減息周期來臨，亦見租金不斷上升，遂趁減息前樓市仍然低迷時入市。原業主2003年12月234.6萬元一手購入，帳面獲利633.4萬元或2.7倍。

另中原分行經理陳賢欣表示，海堤灣畔1座低層B室，實用844方呎，3房1套連儲物房間隔，連租約以818萬元沽出，實呎9692元。買家為投資客，於美減息前入市。原業主2002年256.1萬元一手購入，帳面獲利561.9萬元，升值2.2倍。

新屯中兩房400萬沽 10年賺21%

此外，祥益地產區域董事黃慶德表示，新屯門中心日前錄得上車客偷步入市個案，位於9座中層G室、實用面積455方呎兩房戶，以400萬元成交、實呎8791元，該名上車客相信減息後樓價將反彈，獲父親資助首期下決定置業；上述單位原業主2014年330萬元購入，持貨約10年，帳面賺70萬元或21%。

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