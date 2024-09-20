K11 MUSEA七大奢侈品牌擴充一倍 至逾3萬呎

K11集團高級執行副總裁張之杰表示，奢侈品品牌在現時香港零售業環境下擴充，證明品牌於館內門店業績及銷售強勁。

K11又指出，過往一年，Victoria Dockside舉辦多項大型盛事，帶動零售增長，如在暑假期間由創意品牌ARR攜手Fujiko Pro主辦的「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」香港站，推動了K11 MUSEA餐飲及多個零售增長近30%，遊客消費亦上升10%。

康健1805萬購匯八坊舖

康健國際（3886）公布，以1805萬元購入彩虹匯八坊地庫2樓B204號舖，面積約1200方呎，呎價約1.5萬元。上述舖位原業主2015年約2400萬元購入，持貨約9年，帳面蝕讓約600萬元或25%。康健指出，將計劃用作開設自家品牌醫務中心。

另市場消息指出，會展廣場辦公大樓中層07室，面積1184方呎，以1870萬元易手，呎價1.58萬元。原業主2004年9月760萬元購入，持貨約20年，帳面獲利1110萬元或1.46倍。

柯達大廈中層約1600萬沽

此外，鰂魚涌柯達大廈2座中層07室，本月初以約1600萬元易手，以面積2194方呎計，呎價約7293元。資料顯示，原業主2017年10月以1888萬元購入，持貨快將7年，帳面蝕約288萬元或15%。