天璽．天毗鄰商場啟德站享地利

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

由3座高層住宅大廈組成的天璽‧天第1期，關鍵日期為2025年6月30日，樓花期長約9個月，3座住宅大廈的30樓、或31樓設有會所設施，並設計成空中花園，此層之上以大單位為主。

提供906伙 戶型涵蓋開放式到4房

發展商展出6款示範單位予準買家參觀，其中第6座（Apex Tower）36樓A室，設有一對連裝修及清水示範單位，實用面積909方呎（連42方呎露台），原則屬4房1套連多用途室間隔。

連裝修示範單位內，設計師採用淺色材料，將單位打造成米色和諧家居，並打通其中一間睡房，增加大廳空間感；其他睡房均向同一方向，主人套房放置有雙人牀、梳妝台及開放式衣櫃，開則實用。由單位的清水示範單位可見，玄關位置設有高身入牆儲物櫃，廚房的交樓標準櫥櫃採用深棕色，配襯深色雲石紋牆磚，型格之餘亦實用。

兩房示範單位方面，以第5座（Elite Zone）36樓G室為藍本，展出交樓標準示範單位，實用面積614方呎、2房1套戶型，採開放式廚房設計，大廳以方正石磚鋪砌地板，櫥櫃以深棕色配襯暗黑玻璃櫃門，並設有延伸工作枱，方便使用；主人房呈「呂」字形，並設兩個房門，住戶或可按需要分間多一個房間，或作靈活運用。

一房戶具充裕收納空間

至於一房戶型，以第5座（Pinnacle Tower）20樓A3室為藍本，實用面積299方呎，同採開放式廚房設計，並在大門位置設有大型入牆儲物櫃和部分家電；櫥櫃亦設有收納層架和可收摺工作枱；至於浴室則設在睡房內，屬於套廁格局。

值得一提的是，項目設有以第3座（Peak Tower）46樓B室為藍本的清水示範單位，實用面積1991方呎、屬4房2套連多用途室間隔；單位另一亮點，是設有私人升降機大堂，露台及主人房套廁內的燈飾更可轉換不同顏色，廚廁亦大量運用天然石材鋪砌牆身及地板，顯出氣派。

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