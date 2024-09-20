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會所總面積逾10萬呎 分三大區域

【明報專訊】位處啟德內陸地段協調道的天璽‧天，是新地今年重點新盤之一；至於屋苑的住客會所，新地表示設計意念源自豪華酒店，並分為三大區域，包括設於逾100米高空的空中會所「天上天 CLUB SKYWALK」、「天際空中花園Sky Garden」，以及平台會所「天中庭CLUB SKYLINK」，三大區域連戶外園林空間，總面積逾10萬方呎，提供近20項設施。

會所最大亮點是設有3個泳池，屬區內屋苑住客會所罕見；位於31樓「天上天 CLUB SKYWALK」，設有約50米的半戶外無邊際泳池「星空泳池Sky Infinity」，讓住戶可在高空享受暢泳的樂趣；平台會所「天中庭CLUB SKYLINK」設有約30米長室外園林泳池「Oasis Pool」，並設有「日光雅座Sun Terrace」、「池畔觀景台The Outlook」，讓住戶可在大都會內享受日光浴；住戶亦可於約20米長的室內泳池「The Cloud Pool」暢泳。

此外，空中會所「天上天 CLUB SKYWALK」設有雙宴會廳「天際宴會廳 The Zenith」、「天海宴會廳 The Horizon」，以及餐廳「星映宴The Skyline Bar」，讓住戶和親友可在高空中，體驗各式美酒佳餚，或舉辦私人派對及聚會。

設50米半戶外無邊際泳池

住戶享高空暢泳

會所的綠化庭園亦經悉心打造，包括位處項目30樓的「空中園林Floating Green」，以及31樓的「空中庭園Secret Floating Green」，綠意盎然的園林，為住戶提供愜意的起居環境。

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