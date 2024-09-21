小瀝源地下周五招標 估值12億 較年初跌兩成

【明報專訊】市建局重建項目截標反應欠佳，但政府繼續推地增供應。地政總署昨公布，下周五推出本財年第二幅住宅地招標，地皮位於小瀝源，可建樓面約30萬方呎。有測量師指出，新盤貨尾量多，加上建築成本高，料發展商出價傾向保守，地皮估值由今年初逾15億元下調約兩成至12億元，每呎樓面地價不足4000元。