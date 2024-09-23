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減息效應 兩新盤共收逾3300票 YOHO Hub II超購12倍 ONE JARDINE'S LOOKOUT擬加推

【明報專訊】本港銀行跟隨美國聯儲局減息後，多個新盤隨即起動。「月月有樓賣」的新地（0016），上周二中秋節開價的元朗The YOHO Hub ll第6座，自上周五收票至昨日暫收逾2500票，較已公布價單之188伙，超額約12倍。至於減息後首個開價的新盤、英皇（0163）跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，過去4日暫收約800票，超額約15倍，發展商最快今日加推新一批單位。即上述兩盤暫共收逾3300票，預計同樣最快本周開售。

明報記者 林尚民

The YOHO Hub ll第6座上周公布首批94伙價單後，剛過去周六即加推94伙，合共188伙。市場消息稱，項目自上周五至昨日暫收逾2500票，超額約12倍。事實上，減息後新地將會多盤齊發，旗下啟德天璽．天最快今日開價，而旗下北角已屆現樓的海璇II（2B-3期）亦再公布銷售安排，推出10伙於周四起以招標形式發售，有關單位分佈於2座A、B室，當中A室為實用1483方呎4房雙套戶，而B室則為實用1153方呎的3房1套單位。

天璽．天最快今日開價

此外，英皇國際銷售及市場總監柯穎豪指出，ONE JARDINE'S LOOKOUT自上周四開價後，項目至昨日已錄得約3000人次參觀，自上周四至昨日暫收約800票，若以首張價單50伙計，超額約15倍。他又稱，入票人士中約有三成為內地專才，其餘為本地客，而約有一成入票人士為有意購入超過1伙之投資者。柯氏亦稱，參考項目周邊物業，估計項目入伙時實用呎租可達90元水平，租金回報料約6至7厘。第一太平戴維斯副董事總經理王麗鴻稱，項目將與公司提供資產管理服務，包括收租、洽談續租、辦理租賃手續、處理投訴、維修及保養及報告每月租金狀况等。

減息後新盤沽50伙 周末佔逾20伙

另綜合市場資訊，由於過去數日暫未有大型樓盤推售，故在減息後市場暫僅錄約50宗新盤成交，過去周末兩日則錄得約20多宗，與減息前周末相若，其中嘉華（0173）等啟德海灣周末暫沽2伙兩房戶，包括2A座2樓F室，實用427方呎，成交價714.5萬元，實呎16,733元。會德豐將軍澳日出康場PARK SEASONS則售出3伙，其中2A座15樓A室，實用448方呎，兩房間隔，以648.7萬元售出，實呎14,480元，整個SEASONS系列今年開售至今售出831伙，套現逾52.2億元。長實（1113）營業部助理首席經理楊桂玲則指出，屯門飛揚1期昨以497.6萬元售出2座2樓K室兩房戶，實呎10,632元。買家為租客，見銀行下調最優惠利率，認為供樓比租樓更划算而入市。

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