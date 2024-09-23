Global Switch料港數據中心市值5年升九成

引入液體冷卻技術

資料顯示，Global Switch是本港最大的營運商和雲端中立數據中心，數據中心向科技園租用將軍澳工業邨佔地逾75.34萬方呎，設有5幢建築物，由中電（0002）高壓供電，備100兆伏安（MVA）電力供應能力，另備有不斷電系統（UPS）及柴油發電機。Global Switch最新引進液體冷卻技術於數據中心上，與Supermicro、xFusion和Liquidstack合作，提供最新硬件和液體冷卻技術，當中包括直達晶片式（direct-to-chip）和後門熱能交換式（rear-door-heat-exchangers），以滿足正發展的高密度運算安裝需求，也是本港首家向客戶提供最新硬件和最新液體冷卻技術相結合的數據中心營運商。

2028年規模料增至445億

Global Switch首席商務官Matthew Dent接受訪問時表示，新冠疫情後對高密度計算解決方案的需求顯著增加，而全新引進的液體冷卻技術，顯示集團有能力滿足這項需求，期望鞏固數據中心供應商的地位。

Matthew Dent又稱，本港數據中心市場發展規模蓬勃，預計市值將從去年30億美元（折合約234億港元），增長至2028年約57億美元（折合約445億港元），而預計至2030年，香港運算能力需求將達到1.5萬PFlops。

被問及近年數據中心營運商顯著增加，會否擔心競爭競烈，Matthew Dent回應指出，市場對於人工智能的技術、數據中心容量的需求龐大，香港亦不例外。集團目前擁有30兆瓦的可提供容量（available capacity），足以支援數百家專注於人工智能的創新企業。

港利接觸內地海外客 前景看俏

另集團最新引入的液體冷卻技術，能滿足客戶對高算力人工智能技術的冷卻方案需求。Matthew Dent坦言，香港市場是集團的其中一個重要市場，因在港發展能接觸內地和海外客戶，發展前景仍看俏。對於未來的業務的發展或其他擴展大計，Matthew Dent指出，將視乎各個地區的發展，以及其冷卻技術而決定。