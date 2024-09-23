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KOKO一房月租1.7萬 去年買入回報3.4厘

【明報專訊】隨着租金大幅上升，部分入伙新盤租金回報亦上揚。利嘉閣高級分區董事郭煥然稱，藍田KOKO ROSSO 6座高層J室，實用面積300方呎，1房連開放式廚房間隔，望開揚山景，獲區內客以1.7萬元承租，實用呎租約57元。業主去年約594.2萬元一手購入，租金回報約3.4厘。

YOHO Hub II細3房2.35萬租出

此外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗The YOHO Hub II新錄租賃成交，位於8座高層C室，實用面積522方呎，細3房間隔，月租2.35萬元租出，實用呎租45元。

上述單位業主今年5月才以849.3萬元一手買入，租金回報約3.3厘。

內地生2.45萬租近40年舊樓兩房戶

暑假過後仍有內地生來港租樓，利嘉閣分行經理黃國然稱，樓齡近40年的西營盤單幢物業豐盛大廈，高層C室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望開揚海景，獲內地生以2.45萬元承租，實用呎租約63元。業主2016年約485萬元購入，租金回報約6.1厘。

嘉亨灣3房海景戶租5.8萬 呎租51元

西灣河嘉亨灣有海景3房戶租出。美聯分行助理區域經理鄭琨稱，嘉亨灣3座高層A室，實用面積1129方呎，3房1套連工人房間隔望全海景，以月租5.8萬元租出，實用呎租約51.4元。業主2009年9月約1850萬元購入，租金回報約3.8厘平。

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