泓景臺均呎跌穿1.4萬

代理：減息加快買家入市步伐

中原地產分行高級區域經理許永生表示，泓景臺近日其中一宗成交為第6座低層A室，實用面積440方呎兩房戶，以650萬元易手、實呎14,773元；原業主於2007年以約304萬元購入，帳面賺346萬元或約1.1倍。

許續指出，美國減息幅度及本港銀行減息速度，均高於市場預期，料有利樓價企穩及交投回升，並指部分業主已收窄議價空間，但估計有意入市的買家因息口下調，將加快入市步伐。

太古城兩房31年升值1.6倍

其他屋苑成交方面，美聯物業高級營業經理范浩軒表示，鰂魚涌太古城唐宮閣中層A室，實用面積489方呎兩房間隔，由同區用家以約660萬元承接、實呎13,497元；原業主早於1993年以約251萬元購入，持貨31年，帳面獲利約409萬元或1.6倍。

另市場消息指出，東涌映灣園於減息後即錄成交，為第3期12座高層H室，實用面積927方呎、屬3房1套連多用途房間隔，可望海景，上周減息後以939萬元成交、實呎10,129元；原業主於2005年464.1萬元一手購入，持貨約19年，帳面賺474.9萬元或逾1倍。

映灣園3房減息後939萬易手

美聯首席高級營業經理羅定康表示，將軍澳日出康城LP6第3座中高層J室，實用面積307方呎一房間隔，獲上車客以408萬元承接、實呎13,290元。

原業主2018年以541.9萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕約133.9萬元或約25%，連使費料實蝕約157萬元或約三成。

中原地產分行經理梁建禮表示，大埔白石角逸瓏灣II 高座11座低層C室，實用面積795方呎3房1套間隔，新近以860萬元易手、實呎約10,818元；原業主2014年以約772萬元購入，帳面賺88萬或約11%。

明報記者 歐陽慧恩

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