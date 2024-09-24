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推可抵押金融產品貸款 最高成數75% 最長3年還款

【明報專訊】新地（0016）啟德天璽．天除首批折實均呎見近年區內新低外，發展商提供多項不同按揭計劃供買家選擇，當中Cullinan Sky 36貸款優惠，接受以抵押金融產品貸款，最高成數為樓價75%，最長還款年期只有3年，期內定息2.6厘。

就天璽．天價單顯示，為買家提供5種貸款優惠，其中Cullinan Sky 36貸款優惠，接受以抵押金融產品貸款，但只可個人名義申請，同樣以買入的自住單位作抵押，擔保人必須為買家的指定親屬，即配偶、父母（或配偶的父母）、子女、兄弟或姊妹，或買方其中一位的指定親屬或指定財務機構所接受的其他人士。

同時，買方及擔保人的平均金融資產價值及平均每年入息，總值須不少於樓價的30%，其中平均每年入息不可多於樓價15%。當中所指的金融資產，除了存放於香港持牌銀行的港幣及外幣存款外，包括股票、債券等，但不包括孖展戶口，平均每年入息只計算買方及擔保人最近兩年香港稅單的入息。選用該計劃最多可借樓價75%，但只有3年還款期，期內定息利率為2.6厘，每月償還樓價0.35%。

另雖然香港銀行上周跟隨美國聯儲局減息，但發展商提供的「Super 第一按揭貸款」，則屬定息計劃，買家最多可借樓價75%，年期最長為25年，首36個月定息2.6厘，其後利率為P加1厘（P現為5.625厘），每月供款總額不可高於每月收入總額的50%。

[香港地產]

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