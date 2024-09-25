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減息後最大銷售 YOHO Hub周六賣120伙 ONE JARDINE'S LOOKOUT周六首輪推售85伙

【明報專訊】美國宣布減息近一周，新盤市場氣氛再有轉熱之勢；當中「三盤齊發」的新地（0016），旗下元朗 The YOHO Hub II全新第6座，敲定周六（28日）開售120伙、整批折實均呎約14,623元，成減息後最大型新盤銷售行動；至於作為新盤主戰場的啟德，新世界（0017）及遠展（0035）合作的跑道區柏蔚森II，昨日突擊上載樓書，表明短期內登場。

明報記者 江俊洋

已屆現樓的The YOHO Hub II 第6座，先後推出兩張價單共188伙；新地代理執行董事陳漢麟表示，項目上周五至本周一、累收逾3000個認購登記，以開售120伙計，超額逾24倍，明晚8時截票。

YOHO Hub收3000登記

超額24倍

The YOHO Hub II第6座是次發售120伙，包括50伙兩房戶、70伙3房戶，折實價683.43萬至1312.2萬元，整批折實均呎14,623元。

根據銷售安排，開售當日分A組、B組兩組揀樓，A組買家須購買1伙實用面積不少於600方呎單位，最多可購4伙；散客最多買兩伙。

柏蔚森II突擊上樓書

此外，英皇國際（0163）跑馬地短樓花盤ONE JARDINE'S LOOKOUT亦公布銷售安排，同樣於周六發售85伙，即盡推已上載價單的單位，加入新盤戰；項目於上周四起開始收票，英皇國際銷售及市場總監柯穎豪表示，過去6日暫收到近1000張入票，超額近11倍。

九龍新盤戰線方面，樓花期長約11個月的啟德跑道區柏蔚森II，昨突擊上載樓書，短期內登場；據樓書顯示，項目由兩座樓宇組成、提供750伙，涵蓋1房至3房戶，標準單位實用面積262至451方呎，主打兩房戶，當中兩房1套戶屬項目首度推出，另設4伙實用面積400餘方呎連天台特色戶。

至於7月起開售的柏蔚森I及III，至今共售約330伙，佔可售單位約84%， 套現逾22.6億元。

曉柏峰高臨周六合共賣36伙

另恒地（0012）長沙灣西洋菜北街曉柏峰，亦突擊加推50伙，屬實用面積185至338方呎開放式至1房戶，折實價305萬至571萬元、折實均呎15,681至20,033元，周六發售10伙。資策（0497）佐敦高臨加推26伙，1房折實價609.7萬元起，亦於周六發售。

南天第全部3幢洋房意向價10億

豪宅方面，東立地產旗下、已屆現樓的南區壽臣山洋房項目南天第，該公司地產部總監陳玉成指出，項目至今已獲逾50組買家參觀，傾向整個屋苑出售，意向價約10億元；若以3座洋房總面積13,608方呎計，呎價逾7.3萬元。

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