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匯豐推定按 5年期3.15厘

【明報專訊】本港銀行繼近日跟隨美國聯儲局減息後，作為龍頭大行的匯豐銀行，新推定息按揭，定息年期屬3年或5年，可讓買家提早享用較低按揭息率；業界人士認為，計劃反映銀行對樓市及置業人士的正面支持，相信有利提升買家入市信心。

根據匯豐銀行新推出定息計劃，分別可選擇首3年或首5年定息，有關計劃年期最長30年，選擇首3年定息，息率固定為3.25厘，而選擇首5年定息，息率固定為3.15厘，其後均以P（現為5.625厘）減1.25厘計算，罰息期則與定息年期相同。

月供較現按揭計劃慳逾7%至8%

對上述新按揭計劃登場，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，假設客戶貸款額500萬元、年期為30年，現時銀行普遍最低按揭計劃為3.875厘，每月供款為23,512元；匯豐銀行推出的定按計劃，3年期利率為3.25厘，每月供款比銀行普遍按揭計劃，減少1752元或7.5%，至21,760元；5年期的利率為3.15厘，每月供款比銀行普遍按揭計劃減少2025元或8.6%，至21,487元。

曹續指出，息口中長期來看，仍傾向下跌，但現階段拆息仍維持高水平，匯豐銀行推出的定按計劃相對較穩定，用家除可即時節省更多利息開支，亦可鎖定指定年期的息率，置業人士可減低利率波動的風險。

另星之谷行政總裁莊錦輝認為，上述舉措為樓市打下強心針，反映銀行積極考慮進一步減息，對樓市屬正面支持，而此變相減息動作，顯示匯豐對未來5年按息的預期，是平均低於或等於3.15厘。不過，莊錦輝指出，兩年前開始供樓的業主，大多數正繳付3.125厘至3.25厘的按息，意味新推出的定息利率，實際上比現時的浮息更高，加上沒有回贈優惠和高息存款掛鈎戶口，認為貸款人毋須急於決定轉用定息。

此外，中原按揭董事總經理王美鳳指出，是次大型銀行推出全新低息定按計劃，反映銀行對樓市及置業人士的正面支持，為買家增添低息定按，有利先享減息效果及管理供款預算，相信有利提升買家入市信心。

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