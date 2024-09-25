moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

九建牛池灣原安老院項目獲批建5幢摩天樓

【明報專訊】目前新盤餘貨數量龐大，發展商建屋速度減慢之際，據屋宇署公布，今年7月共批出6份建築圖則，其中九建（0034）旗下牛池灣清水灣道35號，修訂物業建築圖則，獲准建5幢54層高的摩天大廈（在8層平台及4層地庫之上），住宅樓面逾147.64萬方呎、非住用樓面67.56萬方呎，總樓面215.2萬方呎，料為東九龍市區最大型住宅發展項目。

上述項目早於2011年已獲批圖則，准建5幢55層至58層高商住大樓，另設7層平台及4層地庫；換言之，是次新修訂，住宅大廈樓層減少，總樓面與舊方案相若。

資料顯示，項目前身為聖若瑟安老院項目（涉部分古蹟保育），據悉發展商早在2002年取得安老院的土地權益，隨後作規劃及換地等，惟在換地及補地價洽商過程中，一直與政府拉鋸。市場曾有消息指出，2011年政府曾批出補地價約130億元，即每方呎樓面補價約6000元，惟九建認為樓價再上升空間不大，拒絕接納有關補價。至2021年10月，九建公布以逾96億元完成項目補地價，以重建樓面逾216萬方呎計，每呎樓面補價4464元，屬歷來市區最大宗補地個案。

新地下高埔批建3幢17層高住宅

此外，新地（0016）旗下元朗錦田下高埔項目，亦修訂建築圖則，現獲准建3幢17層高住宅大廈，較2022年1月獲批3幢16層高住宅大廈，各座增加一層，但總樓面仍維持在25萬方呎。

另利嘉閣研究部主管陳海潮稱，今年7月份只有兩個私宅項目動工，分別為旺角上海街445號及新填地街322號，分別34伙及10伙，共44伙，是近18個月次少的月份；今年首7個月私宅累積動工量為4379伙，較去年同期的8386伙，減少4007伙或48%，料為10年同期新低。

私宅落成量方面，今年7月全港共有6個項目、合共1608個私宅單位落成，較6月錄得1416伙，增加192伙或14%，為近6個月最多。另屋宇署最新修訂，今年6月新增落成私宅，還包括紅磡必嘉坊‧迎匯共涉280伙；經修訂後，今年首7個月累積落成量共8705伙，較去年同期的7684伙，增1021伙或13%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款