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雲暉大廈3房4000萬沽 業主料輸25%

【明報專訊】雖然近日二手交投漸見回升，但市場依然不乏蝕讓成交；資料顯示，跑馬地雲暉大廈B座中層1室，實用面積1513方呎3房1套連工人套房間隔，新近以4000萬元易手、實呎26,438元；原業主於2015年12月以4987.7萬元一手購入，帳面蝕逾987萬元或20%，連使費料實蝕1239萬元或25%。

星河明居複式售1786萬 今年最大額二手

另一方面，鑽石山星河明居新錄得今年最大額二手成交；中原分區營業經理李浩洋表示，星河明居D座頂層複式戶，實用面積1271方呎、3房1套連工人房間隔，原業主以2000萬元放售，終以1786萬元由同區租客承接，即累減214萬元或11%，呎價14,052元；原業主早於2003年以500萬元購入，近月因準備移民而沽貨，帳面賺1286萬元或逾2.5倍。

尚悅‧嶺一房業主損手24%離場

新界成交方面，利嘉閣地助理分區經理朱子華透露，元朗尚悅‧嶺第1座低層F室，實用面積約270方呎1房設計，以318.8萬元成交、實呎11,807元；原業主於2018年以約399萬元一手購入，帳面蝕逾80萬元或20%，連稅項及雜費料實蝕約95萬元或約24%。

美聯聯席區域經理葉容生指出，粉嶺逸峯第3座中層B室，實用面積509方呎兩房連儲物室間隔，原業主開價580萬元，議價後減25萬元或4%，以555萬元易手、實呎10,904元；原業主2016年以555萬元購入，持貨8年，帳面平手，但計及稅項及雜費料實蝕約29萬元或5%。

此外，萬方地產區域經理葉搏麟表示，大圍居屋美盈苑高層5室，實用面積445方呎兩房間隔，原業主原本以居二市場價558萬元（未補地價）放盤，議價後累減90萬元或16%，以468萬元沽出、實呎10,517元；原業主於2020年7月以558萬元（未補地價）購入，帳面蝕90萬元或16%，連使費料實蝕115萬元或21%。

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