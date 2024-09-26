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天瀧首開會所 擬下月底現樓推 去年5月開售至今累沽61伙套現26億

【明報專訊】正當新地（0016）啟德站天璽‧天日前以折實均呎19,668元首推182伙後，同區跑道區的多個新盤亦蠢蠢欲動，其中恒地（0012）牽頭的天瀧，發展商預計短期獲批滿意紙，最快下月入伙，並擬下月底以現樓形式推售，包括項目從未推出的細單位。

明報記者 江俊洋

恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，天瀧料短期內獲批滿意紙，估計下月開始交樓，並部署最快10月底至11月以現樓形式銷售，主打仍以大單位為先，亦有機會年底前以價單形式推售細單位，定價參考市價及附近項目，正準備4個不同戶型的現樓示範單位，將短期內開放予準買家參觀。提供566伙的天瀧，自去年5月以樓花形式開售，迄今累售61伙，套現約26億元，平均成交實呎3.65萬元，項目作價由約2600萬至約1.1億元。

「天王嫂」方媛稱擬購天瀧予家人

他認為，美國減息對樓市具正面影響，加上內地最新推出措施支持樓市及股市，「租貴過供」將很快出現，而樓價較2、3年前已回落約三成，目前價位十分吸引，料短期出現轉角市。此外，發展商亦率先開放天瀧住客會所Club Knighsbridge予傳媒參觀，並邀請「天王嫂」、郭富城太太方媛（Moka） 親臨現場。她認為，項目擁有多項設施，會考慮購買項目單位予家人。天瀧會所樓高3層，連園林面積逾7萬方呎，提供逾30項設施，包括宴會廳、25米室內恆溫池及健身室等。

事實上，跑道區還有數個新盤已將近現樓或已屆現樓（見表），有待市場消化，包括中海外（0688）旗下維港‧雙鑽，項目已獲批入伙紙，本月初已公布首張價單，折實均呎18,456元首推141伙，而發展商暫未公布銷售安排。至於會德豐等合作的DOUBLE COAST I，自本月公布項目命名後暫未有最新部署。

澐璟3房5387萬沽 實呎逾3.5萬

同區由華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作的澐璟，最新以5386.65萬元售出第8座23樓A室，實用面積1523方呎3房1套戶，呎價逾3.5萬元；項目自2022年底開售至今累售267伙，套現近111.3億元。另嘉華國際（0173）牽頭的啟德海灣，過去兩日共加推12伙，並為買家提供「置佳時機限定折扣優惠」，個別單位最高仍可享37%折扣率，折實價478.9萬元起。

至於天璽‧天則於明日起接受認購，料下月開售。新地代理總經理胡致遠表示，為便利內地投資客，會積極考慮於項目首次銷售時，同時以招標形式推出大單位。中銀香港（2388）為項目推出按揭服務及優惠，用戶可享高達4萬元理財獎賞，首10名按揭客戶可額外獲「中銀大廈」限量版鍍金擺設1座 。

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