播道會1.8億放售 九龍塘金巴倫道屋地

世邦魏理仕表示，金巴倫道55號地盤面積約10,133方呎，現推出市場放售，業主意向價約1.8億元，以物業現有樓面約6037方呎計，折實呎價約29,816元。資料顯示，物業由香港基督教播道會聯會2009年7680萬元購入作為播道神學院，現放售價較15年前高約1.03億元或1.3倍。

高15年前購入價1.3倍

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事袁曦明表示，九龍塘豪宅今年錄得多宗獨立屋成交，包括施他佛道13號，成交價約1.38億元，物業實用3804方呎，實呎36,278元。此外，同區根德道19號亦以約2.3億元售出，實用5994方呎，實呎38,372元。袁又稱，隨着減息周期開始，豪宅市場預期氣氛將轉好。

柏傲莊特色戶1085萬沽 4年實蝕18%

然而，減息後市場上仍錄不少二手蝕讓或低價成交。中原地產分行副區域營業經理劉俊杰表示，大圍本月暫錄約20宗成交，其中柏傲莊佔2宗成交，最新成交為6A座高層連天台單位，實用488方呎，兩房間隔，以1085萬元易手，實呎22,234元。原業主2020年1248萬元一手買入，帳面蝕約163萬元或13%，連使費料實蝕約220萬元或18%。

鄧成波家族旗下銀主盤2150萬沽出

此外，舖王鄧成波家族旗下銀主盤先後錄得成交。市場消息稱，原由該家族持有、及後淪為銀主盤的何文田老牌屋苑天次樓一個極高層A室，實用1884方呎，最新由銀主以2150萬元連車位沽出，實呎11,412元。天次樓落成於1964年，樓齡約60年，全幢共設有12伙，全部實用面積同為1884方呎，鄧成波家族2004年底4380萬元購入該廈共6伙及部分車位，今年已先後售出3伙銀主盤，成交價2225萬至2608萬元，即今次售出單位，為今年最低價水平。