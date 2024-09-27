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尚柏折實均呎9278元 元朗11年新低 1房243萬入場 首批八成折實不足300萬

【明報專訊】近日港股表現做好，加上減息等利好因素，中小型發展商亦趁勢開價推盤，已屆現樓、麗展（0488）旗下元朗大旗嶺項目尚柏，以折實均呎約9278元首推50伙，折實1房242.91萬元入場，兩者分別為元朗區內11年及9年來新低，項目昨日起收票，有望最快下周開售。同區位於港鐵元朗站的新地（0016）The YOHO Hub II第6座，將於明日首輪開售120伙，折實均呎約14,623元，並於昨晚截票，過去7日初步截收逾4300票，超額認購逾34倍。

明報記者 江俊洋

尚柏1房戶以242.91萬元折實入場價作招徠，是自2015年推售、百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作的元朗洪水橋尚築，首批入場費239.33萬元後，元朗區近9年新低。

若以新盤首批折實均呎計，則為2013年新世界（0017）元朗溱柏折實均呎8494元後的11年同區新低。

項目亦較附近私人屋苑的一手或二手呎價低，以尚悅為例，近期二手呎價約9519元，即尚柏首批折實均呎低約2.5%；若與尚悅·嶺2018年10月首批折實均呎15,881元比較，尚柏更有約42%折讓。

項目不設車路直達及車位

不過，值得注意，尚柏位置較特殊，周邊被多個屋苑及村屋包圍（見地圖）。此外，項目未有大型住客會所，僅提供燒烤樂園作項目配套，加上不設車路直達樓盤，樓盤亦不設車位，日後住客需經由尚悅‧方旁邊的行人路前往屋苑，故上述因素亦反映於定價上。

麗展高級副總裁潘銳民形容，首批開價為「新盤見底價」，定價參考附近二手市場，料重返約10年前水平。

YOHO Hub II收4300票 超額34倍

項目只提供90天現金付款計劃，折扣率為13%，推出的50伙（包括3伙特色戶），涵蓋40伙1房戶、10伙2房戶，實用面積265至488方呎，定價由279.2萬至470.3萬元，呎價9901至12,257元，折實價242.91萬至460.32萬元，折實呎價8614至10,663元，折實均呎9278元。其中40伙折實價低於300萬元，折實入場單位為1樓J室，實用面積282方呎，1房間隔，定價279.2萬元、呎價9901元，折實價242.91萬元、呎價8614元，同時為今批折實呎價最低單位。

發展商亦為首批買家繳付印花稅，由於大部分單位樓價低於300萬元，每戶涉及印花稅100元；另亦提供備用第一按按揭貸款，買家最高可借樓價的85%，貸款年期最長30年，首36個月按揭利率為匯豐銀行P減1厘（目前P為5.625厘），其後為P加1.5厘，買方及擔保人每月還款不超過每月總入息的一半。

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