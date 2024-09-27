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官方樓指按月再跌1.7% 連跌4月累跌5.7%

【明報專訊】美國聯儲局減息前，本港樓價持續下調。差餉物業估價署公布，8月份全港私宅售價指數最新報292.1點，按月跌1.7%，並連跌4個月共5.65%，而今年首8個月樓價指數累跌6.17%，逐漸逼近去年全年約7%跌幅。有業內人士認為，雖然本月本地銀行跟隨美國減息，但樓市反應慢熱，相信下月份公布數字仍會續跌。

據差估署公布，8月私宅售價指數為292.1點，較7月297.2點下跌1.7%，並較4月309.6點，連跌4個月共5.65%。若對比去年同期，按年累跌13.32%，該指數今年首8個月累跌6.17%。換言之，今年樓價調整期，主要集中在過去4個月。若以單位類型計，實用1075方呎或以下的A、B及C類中小型單位，8月樓價指數報293.2點，按月跌1.71%，連跌4個月共5.72%，今年首8個月累跌6.21%；實用1076方呎或以上D、E類大型單位，上月樓價指數報271.1點，按月跌1.27%，連跌4個月共3.93%，首8個月累跌3.35%，反映今年樓市調整期，跌幅主要集中在中小型單位。

租金按月彈1.13% 連升6個月共7.1%

不過，租金走勢明顯跟樓價背馳。差估署公布，8月份私樓租金指數最新報197.5點，按月升1.13%，並連升6個月共7.1%，而今年首8個月，租金指數累升6.18%，最新指數距離2019年8月的歷史高位200.1點僅相差約1.3%。

雖然本港銀行上周開始減息，但中原地產亞太區副主席及住宅部總裁陳永傑認為，8月份指數並未反映美國減息效應，惟從近日一二手成交看來，如周末十大屋苑成交量較前周減少五成，再加上一手盤空群而出，以低價開盤激烈競爭下，二手市場依然受壓，料9月份差估署指數將續跌逾1%。陳提醒，若樓價以每月下跌超過1.5%的速度，將為整體金融市場帶來極大動盪，籲政府下月公布的施政報告，必須推出措施救經濟救樓市。

新盤持續低開 業界料本季樓價跌4.4%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，綜觀8月下旬至9月上旬實際市况，新盤低價開售情况沒變，料9月樓價將再跌1%，預示第三季樓價跌幅有機會擴大至4.4%。

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