moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

RICHMOND 219呎418萬沽 4年實蝕45%

【明報專訊】減息後市場續錄二手蝕讓個案，其中西半山羅便臣道THE RICHMOND一個迷你戶，最新以418萬元、實呎1.9萬元易手，售價及呎價均為項目新低，原業主持貨4年多，連使費蝕約45%。

市場消息指出，上述單位為THE RICHMOND低層B室，實用面積219方呎，開放式間隔，剛以418萬元售出，實呎19,087元。原業主2020年中約705萬元一手購入，持貨逾4年，帳面蝕讓約287萬元，連使費料實蝕約320萬元或45%。

維港頌4房4230萬沽 7年實蝕四成

另中原地產首席分區營業董事林志達表示，北角維港頌7座高層B室，實用面積1317方呎，4房1套房連工人套房間隔，最新以4230萬元成交，實呎32,118元。原業主2017年5751.4萬元一手購入，持貨約7年，現帳面需蝕讓1521.4萬元，由於當時買家須付樓價15%「辣稅」，連使費料實蝕約2050萬元，實際蝕幅約43%。

中原地產區域營業董事黎宗文稱，沙田及大圍區本月暫錄近60宗二手成交，與上月同期相若。

帝堡城3房888萬沽 5年實蝕27%

其中沙田帝堡城6座中層G室，實用面積873方呎，3房1套連工人套房間隔，以888萬元易手，實呎10,172元。資料顯示，原業主2019年以1138萬元購入，持貨約5年，帳面蝕讓約250萬元，若連使費料實蝕約310多萬元或約27%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款