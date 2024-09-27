RICHMOND 219呎418萬沽 4年實蝕45%

市場消息指出，上述單位為THE RICHMOND低層B室，實用面積219方呎，開放式間隔，剛以418萬元售出，實呎19,087元。原業主2020年中約705萬元一手購入，持貨逾4年，帳面蝕讓約287萬元，連使費料實蝕約320萬元或45%。

維港頌4房4230萬沽 7年實蝕四成

另中原地產首席分區營業董事林志達表示，北角維港頌7座高層B室，實用面積1317方呎，4房1套房連工人套房間隔，最新以4230萬元成交，實呎32,118元。原業主2017年5751.4萬元一手購入，持貨約7年，現帳面需蝕讓1521.4萬元，由於當時買家須付樓價15%「辣稅」，連使費料實蝕約2050萬元，實際蝕幅約43%。

中原地產區域營業董事黎宗文稱，沙田及大圍區本月暫錄近60宗二手成交，與上月同期相若。

帝堡城3房888萬沽 5年實蝕27%

其中沙田帝堡城6座中層G室，實用面積873方呎，3房1套連工人套房間隔，以888萬元易手，實呎10,172元。資料顯示，原業主2019年以1138萬元購入，持貨約5年，帳面蝕讓約250萬元，若連使費料實蝕約310多萬元或約27%。