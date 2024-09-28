天璽·天首日收2500票 兩年最佳 ONE JARDINE'S LOOKOUT沽10伙特色戶 呎價高見3.5萬

明報記者 林可為

事實上，天璽‧天設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，昨日吸引大批準買家到場參觀，是近月新盤市場久違的熱鬧場面。至於天璽‧天首推182伙，整批折實均呎19,668元，涵蓋開放式至4房戶，實用面積240至887方呎，當中開放式戶折實價476.51萬元起。市場人士認為，由於天璽‧天首推呎價水平，較3年前新地同系元朗THE YOHO Hub，首推折實均呎19,899元還要低，加上近日股市轉強，相信是入票反應理想的主因，估計天璽‧天日內將加推單位應市，料下周初上載銷售安排。

ONE JARDINE'S LOOKOUT

收近2000票

至於樓花期僅約3個月的英皇跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，昨日截止認購，代理消息表示，項目過去9日累收近2000票，相對今日首輪開售85伙（整體折實均呎18,229元），超額近23倍。

該盤昨日透過招標，售出10伙實用147到1211方呎連平台或天台特色戶，成交價345.45萬至4275.95萬元、實呎2.2萬至3.53萬元，買家成交期110日至180日，吸金逾1.14億元。英皇國際副主席楊政龍表示，是次成交價、呎價最高單位，為28樓B室頂層連天台3房特色戶，實用1211方呎，成交價4275.95萬元、實呎35,309元。

美聯布少明籲住宅納投資移民計劃

對於樓市氣氛好轉，美聯住宅部行政總裁布少明認為，中央推出「組合拳」提振樓、股市場，配合減息效應，預期10月整體一手交投有機會回升至逾2000宗。他並建議，港府應放寬投資移民的資產涵蓋類別，重新將住宅物業納入投資移民的範圍，以吸引更多來自內地和海外資金到港。

長沙灣恒珀首錄兩宗撻訂

另外，綜合市場資訊，9月至今主要新盤共錄約27宗撻訂，當中恒和珠寶（0513） 旗下恒和地產發展的長沙灣恒珀，首錄兩宗撻訂，屬兩房及1房單位，原於本月中分別以762.4萬元、520.2萬元售出，買家最終撻訂，預料各遭沒收5%訂金涉逾38萬元及26萬元。

[香港地產]