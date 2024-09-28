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CCL按周升0.07% 第三季暫跌3.26%

【明報專訊】本月初市場預期美聯儲減息勢將帶旺本港樓市，中原城市領先指數CCL最新報137.19點，按周微升0.07%，反映9月4日大型銀行重啟新做按揭現金回贈及啟德維港‧雙鑽公布首張價單當周的市况，但CCL仍處於逾8年低位，重返2016年9月中水平，今年累跌6.81%。該指數第三季暫跌3.26%，自去年次季起連跌6季，累跌18.47%。

雖然有關數字連升兩周，但仍較2021年8月191.34點的歷史高位跌28.3%，較今年3月「撤辣」前低位143.02點跌4.08%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀稱，雖然息口回落，樓市氣氛好轉，但買家入市低價筍盤為主，而且發展商積極減價推售新盤，短期二手樓價仍將受壓，相信CCL走勢繼續反覆下調，目標136點水平未變，與現時相差1.19點或0.87%。

連跌六季累跌逾18%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.73點，按周升0.30%；CCL（中小型單位）報136.34點，按周升0.29%；CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升兩周，分別累升0.46%及0.45%，仍在2016年8月底及9月中水平徘徊。CCL（大型單位）報141.37點，按周跌0.90%。

據中原城市租金指數138個屋苑資料顯示，多達19個樓盤晉身「供平過租屋苑」，較去年同期4個屋苑增加近4倍。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署數據顯示，本港私樓租金已連升6個月，創近6年新高，相反樓價連跌4個月，創近9年新低，隨着樓價急插水，租金大升，加上本港跟隨美國減息，新做按揭息率由4.125厘降至3.875厘，令供平過租重臨，促使轉租為買及投資者入市個案大增。

[香港地產]

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