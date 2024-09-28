CCL按周升0.07% 第三季暫跌3.26%

雖然有關數字連升兩周，但仍較2021年8月191.34點的歷史高位跌28.3%，較今年3月「撤辣」前低位143.02點跌4.08%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀稱，雖然息口回落，樓市氣氛好轉，但買家入市低價筍盤為主，而且發展商積極減價推售新盤，短期二手樓價仍將受壓，相信CCL走勢繼續反覆下調，目標136點水平未變，與現時相差1.19點或0.87%。

連跌六季累跌逾18%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.73點，按周升0.30%；CCL（中小型單位）報136.34點，按周升0.29%；CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升兩周，分別累升0.46%及0.45%，仍在2016年8月底及9月中水平徘徊。CCL（大型單位）報141.37點，按周跌0.90%。

據中原城市租金指數138個屋苑資料顯示，多達19個樓盤晉身「供平過租屋苑」，較去年同期4個屋苑增加近4倍。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署數據顯示，本港私樓租金已連升6個月，創近6年新高，相反樓價連跌4個月，創近9年新低，隨着樓價急插水，租金大升，加上本港跟隨美國減息，新做按揭息率由4.125厘降至3.875厘，令供平過租重臨，促使轉租為買及投資者入市個案大增。

[香港地產]