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柏蔚森II突擊開價 首批155伙周三開售

【明報專訊】新盤市場升溫，發展商亦抓緊時機推售新盤。由新世界（0017）和遠展（0035）合作發展的啟德跑道區柏蔚森II，樓花長約11個月，昨日突擊開價，首推155伙，佔全盤750伙的21%。是次推出的155伙，是柏蔚森第2及3座，實用由262至451方呎，定價由521.2萬至1156.3萬元，呎價由19,880至25,639元，平均呎價約20,992元。

36伙最高折扣18%

發展商挑選其中36個單位，最高給予18%折扣優惠，該36伙定價由521.4萬至893.2萬元，呎價19,901至22,117元，平均呎價約20,410元；計算最高18%折扣後，折實價427.5萬至732.4萬元，折實呎價16,317至18,136元，折實均呎為16,735元。買家於10月2至6日購入單位，可額外獲贈國慶75周年限時禮遇2.8萬元折扣優惠。

另發展商為上述36伙的買家提供「維港匠心租務安排」，買家可獲發展商提供上述租務安排，租賃期為期兩年，年度租金為成交金額4%，租金每半年繳付一次。發展商為買家提供指定租客，租期由相關住宅物業之轉讓契之日的翌日起計算。

至於餘下的119伙，定價由521.2萬至1156.3萬元，呎價由19,880至25,639元，最高折扣優惠為6%，折實後售價由489.9萬至1086.9萬元，折實後呎價由約18,686至約24,100元，折實均呎約19,881元。

發展商昨日同步上載銷售安排，將於本周三（10月2日）將以先到先得方式，推售首張價單155伙。

[香港地產]

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