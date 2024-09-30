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天璽‧天獲逾7000票 超額22倍 新地雷霆：未來減息料速度快 幅度更大

【明報專訊】股市表現回勇，剛過去周末市場兩個新盤銷情暢旺，加強市場氣氛；目前「三盤齊發」的新地（0016），作為集團今年重頭戲的啟德天璽．天，上周公布首批182伙價單後，最新以折實均呎2.09萬元加推122伙，而項目自上周五（9月27日）起開始收票，市場消息稱過去3日收逾7000張入票，以兩張價單共304伙計（佔今期單位總數906伙的34%），超額逾22倍。另一市區熱賣盤、英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，加推18伙開放式戶應戰。

明報記者 江俊洋

天璽•天設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，過去兩日錄逾1.2萬人次參觀；新地副董事總經理雷霆表示，最近主要銀行提供低定息按揭，反映多間銀行積極爭取按揭，意味對樓市發展有信心，對後市具提振作用，估計未來減息速度快、及幅度將更大。雷霆稱現時存款利息已下調，將會有更多人士重整資產配置，買樓收租將會更普遍。

至於天璽•天新加推的122伙全屬位處Elite Zone單位，實用面積屬236至559方呎開放式至兩房戶，以最高直減折扣13.5%計，折實價473.72萬至1191.01萬元、折實呎價1.7萬至2.42萬元，整批折實均呎20,939元，較首張價單的19,668元，高約6.5%，相信主要屬樓層及景觀差異之反映。

天璽．天折實均呎2.09萬加推122伙

抽出新價單的第5座7樓A5室，實用面積299方呎一房戶，折實價656.27萬元、折實呎價21,949元，相比首張價單第5座6樓A5室，相同面積，折實價630.01萬元、折實呎價21,071元，兩者相差約4.2%，撇除樓層因素料實際輕微調價約2%。

大手客1460萬購啟德海灣3伙一房戶

事實上，啟德新盤承接力不俗；嘉華國際（0173）牽頭的跑道區啟德海灣，過去周末兩日錄約6宗成交，其中有投資者連購3伙一房戶，涉資逾1460萬元。

ONE JARDINE'S LOOKOUT加推18伙

另一焦點市區新盤、英皇國際旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT ，上周六（9月28日）首輪銷售開出紅盤，加推18伙開放式單位，實用面積由179至180方呎，維持10%最高折扣，入場單位為2樓A室，實用面積180方呎，折實價359.64萬元、折實呎價19,980元；可留意的是，其中7伙本來以招標推售，現改以價單推出。

至於新地同系元朗The YOHO Hub II，同於上周六推售第6座首批120伙，最終沽出112伙或93%；新地再加推94伙，維持最高直減折扣15.5%，折實均呎15,127元，部分單位提價1%；新推單位屬兩房及3房戶，實用面積462至901方呎，折實價666.1萬至1429.2萬元、折實呎價1.33萬至1.79萬元，料日內公布銷售安排。

■有片睇，如欲觀看更多天璽‧天示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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