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周末十大屋苑 錄7成交持平

【明報專訊】美國本月中下旬減息半厘後，多個發展商相繼推出新盤、並以低價搶客，在第3季最後一個周末，一手市場先後有兩個新盤銷售，並取得不俗銷情，令二手交投表現平淡。

據中原地產統計，十大屋苑過去兩日錄約7宗成交，按周持平，當中有4個屋苑零成交，包括鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城。

太古城3房業主料輸28%離場

至於港島藍籌屋苑、鰂魚涌太古城本月累錄約12宗成交，平均實呎約1.28萬元，並有業主要蝕讓沽貨。

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城南山閣高層D室，實用面積689方呎3房1套間隔，望市景及山景，新近以865萬元易手、實呎12,554元；原業主於2017年以1108萬元購入，持貨約7年，帳面已蝕243萬元或22%，連稅項及其他雜項有可能實蝕約309萬元或28%。

另據美聯物業統計，過去兩天十大屋苑買賣重上雙位數，錄得約10宗買賣成交，按周回升約3宗或42.9%，零成交屋苑分別為鴨脷洲海怡半島、麗港城及新都城。

美孚507呎510萬沽 49年升值34倍

事實上，美國減息增強買家入市信心，並加快入市步伐；美聯物業首席區域營業董事張曉盈表示，荔枝角老牌屋苑美孚新邨五期恆柏街5號高層B室，實用面積約507方呎（原則兩房），獲區內用家以510萬元承接、實呎10,059元。

上述單位原業主早於1975年以14.5萬元購入物業，持貨約49年，是次轉手帳面賺約495.5萬元，單位期內升值逾34倍。

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