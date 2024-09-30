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天璽．天享地利 近商場啟德站

【明報專訊】啟德近期再成為新盤戰場，新地（0016）發展的啟德內陸地段協調道新盤天璽．天，為新地今年另一個重頭戲；發展商近期藉減息良機，趁勢推盤。天璽．天具有鄰近大型商場AIRSIDE，以及港鐵啟德站的地利優勢，而成市場矚目新盤。整個屋苑分兩期發展，共提供1490個單位，今次登場的第1期設906伙，單位實用面積236至3936方呎，戶型涵蓋開放式至4房，全方位迎合各類買家要求。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

由3座高層住宅大廈組成的天璽‧天第1期，關鍵日期為明年6月底，樓花期長約9個月，3座住宅大廈的30樓、或31樓設有會所設施，並設計成空中花園，此樓層之上以大單位為主。

戶型涵蓋開放式至4房

發展商展出6款示範單位予準買家參觀，其中第6座（Apex Tower）36樓A室，設有一對連裝修及清水示範單位，實用面積909方呎（連42方呎露台），原則屬4房1套連多用途室間隔。

連裝修示範單位內，設計師採用淺色材料，將單位打造成米色和諧家居，並打通其中一間睡房，增加室內空間感；其他睡房均屬同一方向，主人套房放置雙人牀、梳妝台及開放式衣櫃，開則實用。由清水示範單位可見，玄關位置設高身入牆儲物櫃，廚房的交樓標準櫥櫃採用深棕色，配襯深色雲石紋牆磚，型格之餘亦實用。

兩房示範單位方面，以第5座（Elite Zone）36樓G室為藍本，展出交樓標準示範單位，實用面積614方呎、兩房一套戶型，採開放式廚房設計，大廳以方正石磚鋪砌地板，櫥櫃以深棕色配襯暗黑玻璃櫃門，並設延伸工作枱，方便使用；主人房呈「呂」字形，並設兩個房門，住戶或可按需要分間多一個房間，或作靈活運用。

一房戶具充裕收納空間

至於一房戶型，以第5座（Pinnacle Tower）20樓A3室為藍本，實用面積299方呎，同採開放式廚房設計，並在大門位置設有大型入牆儲物櫃和部分家電；櫥櫃亦設有收納層架和可收摺工作枱；至於浴室則設在睡房內，屬於套廁格局。

值得一提的是，項目設有以第3座（Peak Tower）46樓B室為藍本的清水示範單位，實用面積1991方呎、屬4房兩套連多用途室間隔；單位另一亮點，是設有私人升降機大堂，露台及主人房套廁內的燈飾更可轉換不同顏色，廚廁亦大量運用天然石材鋪砌牆身及地板，顯出氣派。

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