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尚．珒溋呎價低見1.6萬 4年實蝕四成

【明報專訊】樓市正值調整期，多個新盤以低價搶客，拖累同區二手市場。翻查成交數據，早在新地（0016）啟德天璽．天上周一開價前，同區尚．珒溋一個最低層3房單位，就以1200萬元售出，實呎低見約1.6萬元，一手原業主持貨約4年，連使費料實蝕約43%，料為屋苑最大宗二手蝕讓個案。

天寰4房售3198萬 7年輸600萬

資料顯示，尚．珒溋位於2座最低層單位，實用738方呎，3房1套間隔，9月中減息前後、即天璽．天上周一開價前，以1200萬元售出，實呎16,260元。原業主2020年約1966萬元一手購入，帳面蝕讓約766萬元或39%，連使費料實蝕約850萬元或約43%。此外，同區天寰天海匯1座高層A室，實用1195方呎，4房雙套間隔，9月中以3198萬元連車位售出，實呎26,762元。

原業主2017年3303萬元一手購入，及後以312萬元購入車位，總價3615萬元，帳面蝕讓約417萬元或12%，連使費料實蝕約600萬元或約17%。

除啟德外，市場亦有半新盤蝕讓。美聯物業助理區域經理楊浩然表示，大埔天鑽10座中層A室，實用750方呎，3房1套連工人套間隔，獲本地家庭客以906萬元承接，實呎12,080元。原業主2019以990.6萬元一手購入，持貨約5年，帳面蝕84.6萬元或約8.5%，由於購入時需付樓價15%辣稅，故連使費料實蝕逾240萬元或約14%。

富匯豪庭銀主盤1.3億沽 呎價不足3.5萬

此外，中半山名廈富匯豪庭錄銀主大幅劈價成交。市場消息指出，富匯豪庭2座中層銀主相連戶，實用3738方呎，原由銀主叫價2億元放售，據悉，最新減價7000萬元，以約1.3億元售出，實呎34,778元，呎價料為屋苑近12年新低。

資料顯示，有關單位曾於2021年獲買家以合共2億元承接，惟單位最終未完成交易。

事實上，立法會前議員及前港區人大代表梁劉柔芬家族成員，去年5月亦以2.03億元購入同座同面積低兩層單位，即現成交價較1年多前低約7300萬元或35%。

至於今次售出之單位，原由曾有「中資鄭」之稱的投資者鄭建明2007年以9300萬元一手購入，現成交價較17年前高約3700萬元或40%。

上嵐一房320萬沽 兩個月炒貴9%

不過，近月先後有發展商減價清貨，造就投資者短炒獲利，如建灝地產7月劈價近五成出售的屯門上嵐，一個實用265方呎低層G室一房戶，最新以320萬元售出，實呎12,075元，原業主7月293.9萬元一手購入，持貨短短約兩個月，帳面獲利26萬元或約9%，由於原業主入市時只需付100元印花稅，故即使扣除使費，仍獲利約23萬元或近8%。

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