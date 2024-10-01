十大屋苑9月131宗成交 第三季412宗今年低

映灣園9月11宗彈57% 呎價升5.7%

值得留意的是，十大屋苑中有4個屋苑，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、將軍澳新都城，以及東涌映灣園9月交投均按月回升，由11.1%至57.1%不等，其中映灣園9月份錄得11宗成交，較8月份7宗上升逾57%，而9月份平均實呎錄10,126元，較8月份的9578元上升5.7%，可謂價量齊升。

嘉湖9月呎價重上8000元

此外，天水圍嘉湖山莊9月成交呎價重上8000元水平，按月止跌回升，平均實呎錄8037元，較8月7895上升約1.8%。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，減息後市場接連出現好消息，樓市備受帶動，氣氛明顯轉旺，嘉湖山莊於減息後連錄7宗成交，本月累錄19宗成交，與8月相若，最新成交位於翠湖居2座高層G室，實用面積548方呎，3房間隔，向南享園景，以468萬元沽出，實呎8540元。原業主2000年8月143萬元買入，持貨約24年，帳面獲利325萬元或約2.3倍。

太古城按月交投跌逾五成

不過，鰂魚涌太古城9月成交量及實呎均錄得跌幅，9月錄13宗成交，較8月27宗跌逾五成，而9月平均實呎12,819元，較8月14,106元下跌9.1%。美聯物業市務經理（銷售）陳昌裕表示，太古城華山閣一個低層A室，實用面積約為689方呎，3房間隔，原業主叫價約920萬元，議價後以904萬元成交，實呎13,120元。原業主1995年以約329萬元購入，帳面獲利約575萬元或約1.8倍。