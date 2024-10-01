冠忠7591萬購永得利全層 大鴻輝11年蝕22%

據冠忠巴士公布，該公司剛以近7591萬元購入永得利廣場2座22樓全層，物業總面積23,721方呎，呎價約3200元。該公司指出，集團現時租用物業作為在港辦公室，今次購入物業長遠擬用作在港主要營業辦公室，物業現時租予多個租戶，總月租為34.5萬元，最後一份租約期將於2026年7月完結，以此計算，暫時租金回報約5.5厘。資料顯示，大鴻輝2013年共斥約5.5億元購入永得利廣場1、2座共7層，其中今次沽出的2座22樓，當年作價約9726萬元購入，即今次沽售的一層，大鴻輝帳面蝕讓約2135萬元或22%。

《發燒音響》主編1950萬沽火炭工廈

此外，火炭協興工業中心高層B室，面積4661方呎，以1950萬元售出，呎價約4184元，原業主Y.K. AUDIO LIMITED，董事為著名影音雜誌《發燒音響》主編陳煐光或相關人士，於2013年1700萬元購入，現帳面獲利250萬元或15%。

另據萊坊發布最新的《香港每月物業市場報告》，8月份本港寫字樓租賃市場依然淡靜，港島區整體甲級寫字樓租金繼續下跌，按年下跌6.5%，從年初至今已下跌3%，預計短期港島寫字樓租賃市場將持續低迷，並維持今年全年租金下跌3%至5%的預測；而九龍區寫字樓活動在8月份同樣有所放緩，但租戶把握在租金下跌機遇提升寫字樓質素，如中國工商銀行 （ICBC）把寫字樓搬遷及擴充到紅磡海濱廣場一座約16.5萬方呎寫字樓。