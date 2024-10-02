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本季9新盤涉7457伙伺機推售 市場料全季一手成交3400宗 按季升五成

【明報專訊】2024年踏入最後一季，在減息效應、股市回勇帶動下，發展商推盤意欲料將重趨積極。據本報統計，有機會於本季推出的9個主要新盤，共涉7457伙，其中新地（0016）啟德天璽‧天，將於周六首輪開售300伙（見另文）之際，向來新供應較少的港島，由長實（1113）和港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II亦正伺機出擊，大有機會緊隨天璽‧天後推出。業界估計，本季整體一手成交量，有望按季回升五成至約3400宗水平，即全年將反彈至約1.44萬宗成交，較去年全年約1.05萬宗增約3900宗或近四成。

明報記者 林可為

據本報統計，本季9個焦點新盤，其中3個位處近年已成新盤供應重鎮的啟德、4個位處港島、兩個位處新界，當中作為新地今年重頭戲的啟德天璽‧天，已上載銷售安排，將於周六首輪開售300伙，為本季新盤戰拉開序幕。值得留意，中海外（0688）旗下跑道區維港‧雙鑽，9月初以折實均呎18,456元首推141伙後，一直按兵不動。市場人士估計，隨着天璽‧天開售在即，啟德再成市場焦點，維港‧雙鑽有機會短期內上載銷售安排，敲定首輪開售時間，以搶攻市場購買力。

Blue Coast II料緊接天璽‧天推

另一有機會日內上載樓書、10月內開售以截擊天璽‧天的焦點新盤，為長實旗下黃竹坑港島南岸第3C期Blue Coast II，涉558伙，涵蓋兩房至4房間隔，料為南區今年壓軸登場大盤。長實執行董事趙國雄早前已預告，Blue Coast II會盡快開盤，並以市價推售，物業位處港鐵站上蓋正是最強賣點。

此外，新世界（0017）旗下、屬舊契的北角皇都戲院重建項目第1期，亦屬市區焦點新盤，提供約400伙，戶型涵蓋1房到4房，另設特色戶，預計2026年落成。上述皇都戲院重建項目，將發展成集住宅、商業功能於一體的建築組群，其中一項亮點是物業外立面、單位內部設計，均會注入文化藝術意念。

萬科大埔馬窩項目勢成新界焦點盤

至於新界焦點落在萬科香港牽頭，分3期發展、單位總數1650伙的大埔馬窩項目，其中預計2026年3月落成、樓花期約18個月的第1期涉403伙，以中小型單位為主，早前已獲批預售，現正籌備樓書和示範單位。萬科香港董事總經理周銘禧曾表示，與同系屯門掃管笏上源相似的是，馬窩項目同屬依山而建，在設計屋苑園林景色上，可有更佳發揮。

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，第四季整體一手銷售市况將會改善，主因是第三季整體一手銷售只約2300宗（7月至9月），料第四季整體一手銷售量可回升五成至約3400宗水平。他認為，美國9月中旬減息半厘，減幅較預期為高，而環球市場普遍估計到今年底，美國有機會再減息半厘，加上中央出招「放水」提振內地經濟，近期股市已見明顯起色，如特首10月中發表的《施政報告》，再有刺激經濟新舉措，將對樓市具利好作用，惟市場積存的一手餘貨仍然龐大，料發展商仍採取低價開盤策略，料本季樓價走勢只會橫行。

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