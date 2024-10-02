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太古城國慶日開齋 用家785萬購兩房戶

標籤：太古城

【明報專訊】十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，踏入10月，隨即於十一國慶日錄得本月首宗成交。

其中，中原地產副區域營業董事張光耀表示，太古城本月錄得首宗成交，位於寧安閣中層H室，實用面積580方呎，兩房間隔，望開揚景，以785萬元沽出，實呎13,534元。買家為用家，原業主2009年401萬元購入，持貨約15年，帳面獲利384萬元或逾95%。

長情業主持貨42年升值12倍沽

此外，張光耀又稱，太古城上月全月錄15宗成交，平均實呎約1.3萬元，其中綠楊閣高層F室，實用面積897方呎，獲用家以1268萬元承接，實呎14,136元。原業主1982年96萬元買入單位，持貨約42年，帳面獲利1172萬元或逾12倍。

區內投資者695萬購東環3房戶

租金持續上升的東涌區，再有投資者入市區內單位作長線收租。利嘉閣分行高級聯席董事劉景駿稱，東涌東環1期3A座中層2室，實用面積約646方呎，3房1套兼梗廚間隔，望樓景，以695萬元易手，實呎10,759元。

上述單位買家為區內投資者，認為樓價有所回落而租金不斷攀升，遂決定入市。上址原業主2015年約628.4萬元上一手購入，持貨約9年，帳面獲利約66.6萬元或11%。

中大教職員1.33萬

租海日灣開放式戶

有中大教職員租住大埔白石角一帶半新盤。中原地產分行經理巫燕虹表示，大埔白石角海日灣2期8座高層D室，實用面積276方呎，開放式間隔，以1.33萬元租出，實用呎租約48.2元。上述租客為中大教職員，租住單位方便上班工作。業主則於2019年501萬元一手購入，租金回報約3.2厘。

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