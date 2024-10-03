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新世界等馬適路項目補價約22億 粉嶺北第2宗 呎價料不足2000元

【明報專訊】在港持有豐厚農地儲備的新世界（0017），上周集團更換行政總裁後運作未受影響，市場消息稱，最新就粉嶺北第14區住宅項目，與政府達成補地價協議，成為古洞北及粉嶺北新發展區的第二宗完成補地價個案。據悉，補價金額約22億元，每方呎樓面地價不足2000元。

明報記者

就上述補地價消息本報昨向新世界查詢，至截稿前未獲回覆。事實上，新世界今年5月曾公布，與招商蛇口（深：001979）宣布簽訂《北部都會區粉嶺北項目合作協議》，將聯手發展粉嶺北新發展區最大型的商住項目，為粉嶺北第14區住宅項目，料提供不少於2000伙住宅，預計明年初動工。發展商積極配合北部都會區發展，於今年8月已接獲地政總署的換地建議書，並須於今天或之前完成。

今年5月公布與招商蛇口合作

市場消息稱，新世界等早前已接納、並完成補地價協議，據悉，發展商透過傳統補地價方式完成補地價協議，每方呎補價低於2000元，以可建商住樓面逾111萬方呎計，涉資約22億元。

鄭裕彤等2000年前後3億購入地皮

翻查資料，新地（0016）同區持有粉嶺北第10區地皮，今年4月底亦以傳統補價形式完成補價，補地價5.1668億元，以可建商住樓面308,144方呎計，折合每方呎補價約1677元。新地在興建住宅及商場以外，亦需興建公共運輸交匯處，以及在旁邊地塊興建8.7萬方呎公眾休憩空間，建築費涉約2.678億元，合計後即每方呎換地成本約2500元。

據悉，上述土地部分原由亞細安持有，惟陷入財困下2000年前後以約3億元售予新世界鄭裕彤或相關人士。新世界2006年將該地發展成低密度住宅，涉約70伙，但只建了外牆，並沒有作內部裝修，亦一直未有出售。物業空置逾10年多，至2022年疫情期間借出地皮作社區隔離設施。及後政府宣布發展北部都會區，新世界決定原址換地。

申建約2300伙 明日城規會審理

項目今年5月獲屋宇署批出建築圖則，獲批建4幢樓高32層的商住物業，並採組裝合成建築法，再於今年8月向城規會申請放寬建築物高度限制，計劃興建4幢住宅大廈、提供2300伙、平均面積約417方呎的中小型單位，暫定2029年落成，申請將於明日城規會審理。

近月接連有發展商完成換地協議，包括新地早前分別以逾5億元完成粉嶺北第10區補價，以及逾12億元完成沙田大圍香粉寮補價。

另復星國際（0656）等以21.8億元完成擁有逾60年歷史的西貢清水灣前邵氏片場活化及重建計劃，每方呎樓面補價約2074元，連同新世界粉嶺北第14區項目補地價，補價總額超過60億元。

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