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Blue Coast II最快今日上樓書

【明報專訊】踏入10月，股市暢旺，樓市氣氛亦轉趨好轉。新地（0016）啟德天璽‧天敲定本周六作首輪開售前，另一市區焦點新盤、長實（1113）與港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，最快今日上載樓書，料本月開售。此外，華懋和市建局合作的長沙灣瑜悅，亦擬本月出擊。

Blue Coast II 被視為是南區今年壓軸登場的大型新盤，長實營業部首席經理郭子威表示，今期售價預計較同系第1期Blue Coast有10%提升空間，項目將首推第5座，主打兩房及3房戶。長實營業部助理首席經理楊桂玲補充，第5座涉4款兩房戶型，實用474至537方呎，共279伙，佔今期單位558伙約50%。Blue Coast兩期共1200伙，第1期今年初開售迄今累沽逾570伙、吸金總額達108億元，平均成交實呎約2.5萬元。

瑜悅主打1房 涉198伙最快本月開售

另一市區新盤，華懋與市建局合作、已獲批預售樓花的長沙灣瑜悅，華懋銷售總監封海倫表示，項目已獲批入伙紙，短期上載樓書，擬本月開售，而項目提供198伙，樓花期長約8個月。

華懋銷售總經理陳慕蘭表示，項目涵蓋1房至3房戶型，單位實用面積312至594方呎，當中1房戶佔67%；樓盤為本港首個由私人發展商以混凝土「組裝合成」建築法（MiC）建成的私宅。

尚柏周日首輪開售98伙

另麗展（0488）元朗大旗嶺現樓尚柏，早前首推50伙後，日前以折實均呎9294元，加推第2號價單涉48伙，以最高折扣13%計，1房折實價245萬元起。麗展表示，尚柏過去7日累收約564票，超額近5倍，並上載銷售安排，敲定周日（10月6日）首輪開售98伙，周六截止認購，大手客最多可購3伙。

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